VIDEO: lācis kārumnieks? Tenesī iedzīvotāji pārsteigti par negaidīto apmeklētāju

Sociālajos tīklos izplatījās fotogrāfijas un videoieraksti pēc tam, kad lācis tika pamanīts ielavīdamies saldumu veikalā “Sweet” Gatlinburgā. “TikTok” publicētajā video redzams, kā lācis bauda saldumus, kamēr cilvēki to fotografē un darbinieki mēģina izvilināt no veikala. Darbinieki teica, ka lācis, šķiet, dod priekšroku šokolādei – “Hershey's Kisses”. Uz notikuma vietu tika izsaukta Gatlinburgas policija, lai palīdzētu izvest savvaļas dzīvnieku no veikala. Par ievainojumiem netika ziņots, raksta “UPI”.