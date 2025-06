Vai apdraudēta Eltona Džona 30 gadu ilgā draudzība ar Viktoriju un Deividu Bekhemiem?

Emocionālā vēstulē, ko viņa veltīja sev tālākā nākotnē, Viktorija rakstīja: "Atceries, kad pirms gadiem skatījies uz savu dārgo draugu Eltonu Džonu koncertā Lasvegasā? Viņš izpildīja “Tiny Dancer” tā, it kā darīto to pirmo reizi. Un tu saprati, ka uzstāšanās viņam ir tikpat nepieciešama kā skābeklis. Šis bija mirklis, kas mainīja dzīvi – dziedāšana un dejošana tev sagādāja prieku, bet nebija tava kaislība. Tajā dienā tu sāki ceļu pretī savu sapņu izzināšanai. Bija laiks aiziet no “Spice Girls”."