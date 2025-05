Bruklinam Bekhemam ir vairāk nekā 100 tetovējumu, 70 no tiem veltīti sievai un viņas radiem

Ābols no ābeles tālu nekrīt – arī Bruklina tēva Deivida Bekhema ķermeni bagātīgi sedz dažnedažādi tetovējumi, no kuriem visi esot ar jēgu un nozīmi, kā savulaik apliecinājis pats sportists. Daudzi no tiem ir veltīti viņa sievai Viktorijai un bērniem. Šo “tetovējumu tradīciju” ir pārņēmis arī ģimenes vecākais dēls Bruklins, ar kuru vecākiem šobrīd ir diezgan saspringtas attiecības.