Agrāk tik trakulīgā Mailija Sairusa savu 33. dzimšanas dienu nosvin vienkārši un sirsnīgi
Popzvaigzne Mailija Sairusa, kura agrāk bija pazīstama ar savu skandalozo slavu un neparedzamajām izdarībām, tagad ir stipri mainījusies. Dziedātāja šobrīd pievērš lielāku uzmanību iekšējam mieram. Arī savu 33. dzimšanas dienu viņa atzīmējusi pavisam vienkārši, bez jebkā provokatīva.
Mailija Sairusa atzīmēja savu 33. dzimšanas dienu ar vienkāršām, stilīgām svinībām un sirsnīgu vēstījumu, kas atspoguļoja to, kur viņa šobrīd atrodas savā dzīvē. Dziedātāja sociālajos tīklos dalījās ar divām melnbaltām fotogrāfijām no savas jubilejas, tostarp attēlu ar baltu dzimšanas dienas torti ar svecīti.
Pie attēliem viņa rakstīja: "33 jau spoži deg, pateicoties jūsu siltajiem dzimšanas dienas vēlējumiem. Viss, ko es šogad vēlos, ir vairāk smieklu kopā ar cilvēkiem, kas man sagādā mazās smaidu līnijas, kas jau sāk parādīties. Es jūs visus mīlu."
Līdzās daudziem, kas sūtīja Mailijai sirsnīgus dzimšanas dienas sveicienus, bija arī viņas tēvs Billijs Rejs Sairuss, kurš komentāru sadāļā ierakstīja īsu, bet mīļu ziņu: "Apsveicu dzimšanas dienā, Smaidošā Mailija!" Šis nelielais žests parāda, ka spriedze, kas valdīja pēc Mailijas vecāku šķiršanās, pamazām sāk mazināties. Tēva un meitas attiecības piedzīvoja milzīgu saspīlējumu pēc Billija Reja un Tišas Sairusas šķiršanās 2022. gadā. Mailija pirms kāda laika paskaidroja, ka izjutusi spēcīgu lojalitāti pret māti, kas padarīja šo periodu sarežģītu un emocionāli smagu. Viņa vēlāk paskaidroja, ka liela daļa spriedzes radusies, jo bija uzņēmusies “daļu mammas sāpju”, kas savukārt raisījis distancēšanos no tēva. Tomēr Mailija saka, ka ar laiku viņas skatījums ir mainījies. Viņa pastāstīja "The New York Times", ka mācās "mīlēt viņus abus kā individuālas personības, nevis kā vecāku pāri." Popzvaigzne atzina, ka ģimene ir kļuvusi par viņas prioritāti, un viņa jūtas atvieglota, zinot, ka "tilti ir uzcelti, un laiks ir daudz dziedējis." Viņas dzimšanas dienas svinības šķiet atspoguļojam šo miera sajūtu.
Pirms kāda laika viņa rakstīja savā “Instagram” lapā: "Man un tētim ir bijušas dažādas grūtības gadu gaitā... Esmu iemantojusi mieru, zinot, ka tilti ir uzcelti, un laiks ir daudz ko dziedējis." Viņu atjaunotā saikne kļuva vēl skaidrāka šā gada augustā, kad Mailija pārsteidza Billiju Reju ar dziesmu “Secrets”, ko bija uzrakstījusi par godu viņa dzimšanas dienai. Tētis atzina, ka meitas rīcība viņu ļoti aizkustinājusi.
Tagad, kad Mailija iesoļojusi 33. dzīves gadā, ir skaidrs, ka mazie mirkļi - melnbaltās kūkas fotogrāfija, īss dzimšanas dienas sveiciens no tēva un klusa ģimenes saišu atjaunošana - nozīmē vairāk nekā jebkad agrāk.