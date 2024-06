Mailijas Sairusas tēvs jau šķir laulību no jaunās sievas, ko apprecēja pirms septiņiem mēnešiem

Ziņa par Billija Reja un viņa trešās sievas Firerose šķiršanos daudziem faniem bija šokējoša, jo vēl šā gada 29. martā pāris izdeva abu sadarbībā tapušo skaņdarbu “After the Storm”. Intervijā žurnālam “People” Billijs Rejs sacīja: “Vēstījums dziesmā “After the Storm” ir tik spēcīgs un laicīgs.” “Tā ir viena no auglīgākajām dziesmām, kuras tapšanā es jebkad esmu piedalījies. Es ceru, ka jūsu garam tā sniegs to pašu, ko manam,” komentēja mūziķis.