No bailēm līdz brīvībai: Lil Nas X, Sems Smits, Mailija Sairusa un citi par "iznākšanu no skapja"

Daudzas slavenības ir dalījušās savos stāstos par “iznākšanu no skapja” – dažiem tas bijis emocionāli smags un izaicinošs process, citiem – dabisks solis ceļā uz pašpieņemšanu. Piedāvājam vairāku populāru cilvēku atzīšanās stāstus par to, kā viņi atklāja savu patieso identitāti, kā apkārtējie reaģēja un kā šis solis ietekmēja viņu dzīvi. No Demijas Lovato līdz Lil Nas X, no Mailijas Sairusas līdz Semam Smitam – katrs no viņiem piedzīvojis atšķirīgu sevis apzināšanās procesu, kas ietekmējis gan viņu personīgo dzīvi, gan karjeru.

Neatkarīgi no sabiedrības viedokļa vai personīgajiem izaicinājumiem, šie stāsti sniedz ieskatu dažādos dzīves ceļos un lēmumos, ar kuriem cilvēki saskaras, kad izvēlas dalīties ar savu personisko pieredzi.