Pēc daudzām "nepareizajām" izvēlēm un mammas aplamiem padomiem Mailija Sairusa esot atradusi savu īsto puisi
Amerikāņu popzvaigznes Mailijas Sairusas dzīvē ienākusi jauna mīlestība. Dziedātāja apgalvo, ka viņas attiecības ar Maksu Morando ļoti atšķiras no iepriekšējām, jo vienmēr izdarījusi “nepareizas” izvēles.
Popzvaigzne Mailija Sairusa nesen sajūsmināti izteikusies par savu jauno draugu Maksu Morando, atzīstot, ka viņš dziedātājai nozīmējot ļoti daudz. Viņa runāja par mīlestību, ģimeni un iepriekšējām attiecībām.
Izdevumam “The Cut” sniegtajā intervijā piedalījusies ne tikai 32 gadus vecā dziedātāja, bet arī viņas mamma Tiša (58) un māsas Brendija (38) un Noa (25). Sairusu ģimenes sievietes diskutēja par to, kādas mācības guvušas no izirušajām attiecībām un randiņu pieredzes.
Pārdomājot savas agrākās attiecības, Mailija “caur puķēm” izteica pārmetumu par bijušo vīru Liamu Hemsvortu, norādot, ka viņas iepriekšējās izvēles bijušas "nepareizas".
Tomēr viņa atzina, ka bija jāizmēģina un jāpieļauj kļūdas, lai saprastu, kas viņai dzīvē patiesībā ir piemērots.
"Beigu beigās es atradu cilvēku, kurš man nozīmē ļoti daudz, labi pret mani izturas un patiesi ciena,” Mailija izteicās par savu pašreizējo draugu, bundzinieku Maksu Morando.
"Man nācās to apgūt grūtā veidā, jo mammīte mani mācīja nepareizi, un tad man pašai vajadzēja iemācīties pareizo ceļu," viņa piebilda. Mailija arī pajokoja par mammas agrāko ideāla partnera pārbaudes sarakstu, norādot, ka tas īsti nebija vērsts uz pamatvērtībām. "Mamma teica: 'Viņiem jābūt gariem,'" Mailija smējās, akcentējot, ka viņas prioritātes gadu gaitā ir ļoti izmainījušās.
Mailija Sairusa un Liams Hemsvorts laiku lokos
Dziedātāja Mailija Sairusa un aktieris Liams Hemsvorts.