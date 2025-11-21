Eirovīzijā turpmāk balsos citādi: rīkotājus neapmierina Izraēlas dziesmu popularitāte skatītāju balsojumā
Pēc plaša skatītāju atbalsta Izraēlas kandidātiem un ar to saistītajām pretrunām Eirovīzijas dziesmu konkursa organizatori nolēmuši mainīt skatītāju balsošanas noteikumus.
Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU), kas organizē Eirovīziju sadarbībā ar dalīborganizācijām vairāk nekā 35 valstīs, šodien paziņoja, ka ieviesīs virkni izmaiņu balsošanas noteikumos, tostarp uz pusi samazinās balsu skaitu, ko var nodot katrs skatītājs. Līdz šim Eirovīzijā skatītājiem bija atļauts no vienas ierīces balsot līdz 20 reizēm.
EBU arī paziņoja, ka noteiks stingrākus ierobežojumus reklāmai, lai mazinātu trešo personu, tostarp valdību atbalstītu kampaņu, ietekmi, un pastiprinās darbu pie koordinētas vai krāpnieciskas balsošanas atklāšanas un bloķēšanas.
Nīderlandes un Īrijas raidorganizācijas paziņojušas, ka boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla. Ar līdzīgiem brīdinājumiem nākušas klajā arī citas konkursa dalībvalstis, tai skaitā Spānija un Slovēnija. Arī Beļģija apsver šādu soli.
Šogad konkurss notika Bāzelē, Šveicē, un tajā uzvarēja austriešu dziedātājs JJ ar hitu "Wasted Love", bet Izraēlas dziedātāja Juvala Rafaela palika otrajā vietā. Rafaela saņēma visvairāk balsu skatītāju balsojumā, taču valstu ekspertu žūrijas viņu novērtēja krietni zemāk. Vairākas raidorganizācijas, kas piedalījās konkursā, pēc tam izteica šaubas par balsošanas procesu.
"Mēs esam ieklausījušies un esam rīkojušies," paziņoja Eirovīzijas direktors Mārtins Grīns. "Mēs speram skaidrus un izlēmīgus soļus, lai nodrošinātu, ka konkurss paliek mūzikas un vienotības svētki. Konkursam jāpaliek neitrālai telpai, un to nedrīkst instrumentalizēt."