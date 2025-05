"Eirovīzija" izslēdz Izraēlu no oficiālā 2025. gada albuma video

Rafaelas dziesma "New Day Will Rise" spēcīgi aizkustināja “Eirovīzijas” auditoriju, izceļot viņu no neiepriecinošās 15. vietas žūrijas vērtējumā uz iespaidīgu otro vietu kopvērtējumā, pateicoties milzīgam skatītāju atbalstam.