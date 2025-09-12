Nīderlande draud boikotēt “Eirovīziju”, ja konkursā būs pārstāvēta Izraēla
Nīderlande boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla, piektdien paziņoja Nīderlandes sabiedriskā raidorganizācija AVROTROS.
Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā "ilgstošās un smagās cilvēku ciešanas Gazas joslā", norādīja raidsabiedrība.
Iepriekš par nākamgad Vīnē gaidāmā Eirovīzijas konkursa boikotu, gadījumā ja tajā piedalīsies Izraēla, brīdinājušas arī citas konkursa dalībvalstis, tajā skaitā Īrija un Spānija.
"AVROTROS dalība 2026.gada Eirovīzijas dziesmu konkursā nebūs iespējama, ja Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) pieļaus Izraēlas dalību," teikts paziņojumā. "Ja EBU nolems konkursam nepielaist Izraēlu, AVROTROS nākamgad labprāt piedalīsies," norādīja raidsabiedrība.
Ceturtdien septiņkārtējā Eirovīzijas uzvarētāja Īrija arī paziņoja, ka konkursā nepiedalīsies, ja tajā būs pārstāvēta Izraēla. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess jau maijā paziņoja, ka Izraēlai dalība konkursā būtu jāliedz.
AVROTROS savu lēmumu saistīja ar Izraēlas militāro kampaņu Gazas joslā, kā arī ar preses brīvības pārkāpumiem, ko pieļaujot Izraēla.
Raidorganizācija arī pārmeta Izraēlai "pierādītu iejaukšanos pēdējā dziesmu konkursa gaitā, kad šis pasākums tika izmantots kā politisks instruments".
Eirovīziju organizē EBU sadarbībā ar dalīborganizācijām vairāk nekā 35 valstīs. Šogad konkursā, kas notika Bāzelē, Šveicē, uzvarēja austriešu dziedātājs JJ ar hitu "Wasted Love".