Izraēlas dalība Eirovīzijā joprojām neskaidra - valstīm piedāvās izstāšanās iespēju bez soda
Eiropas amatpersonas, kas sadarbojas ar Eiropas Raidorganizāciju Savienību (EBU), norādīja, ka dalībvalstīm būs iespēja izstāties no konkursa bez soda, kad ziemā tiks pieņemts lēmums par Izraēlas piedalīšanos.
Izraēlas dalība 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā joprojām ir neskaidra, jo karš turpinās, tomēr Eiropas Raidorganizāciju Savienība ir paziņojusi par neparastu soli, kas ļaus valstīm izstāties no konkursa sakarā ar Izraēlas dalību — bez sankcijām.
Eiropas amatpersonas, kas strādā ar EBU, sacīja, ka dalībvalstīm būs iespēja izstāties no konkursa bez soda maksājuma, bet tikai pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par to, vai Izraēlai tiks atļauts piedalīties.
Šis solis tiek uzskatīts par izņēmumu, jo pēdējos gados termiņš bez sodu izstāšanās bija noteikts līdz oktobrim. Šogad tomēr EBU pagarina šo iespēju līdz decembrim, kad dalībvalstu raidorganizācijas balsos par Izraēlas piedalīšanos.
Kā zināms, vairāki EBU pārstāvji, tostarp Islande un Slovēnija, pauda nodomu prasīt Izraēlas izslēgšanu no Eirovīzijas sakarā ar tās darbībām Gazā. Līdz šim gan vēl nav iesniegts neviens oficiāls pieprasījums par Izraēlas izslēgšanu.