Spānija pievienojas valstīm, kas apsver Eirovīzijas boikotu Izraēlas dēļ
Spānija boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla, otrdien paziņoja sabiedriskā raidorganizācija RTVE, kas izraugās valsts pārstāvi konkursam.
Arī citas Eiropas valstis draudējušas izstāties no konkursa, bet Spānija ir pirmā no tā sauktā "lielā piecinieka" valstīm, kas nodrošina lielāko finansējumu šim pasākumam.
Nīderlandes un Īrijas raidorganizācijas paziņojušas, ka boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla. Ar līdzīgiem brīdinājumiem nākusi klajā Slovēnija. Arī Beļģija apsver šādu soli.
Eirovīziju organizē Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) sadarbībā ar dalīborganizācijām vairāk nekā 35 valstīs. Šogad konkursā, kas notika Bāzelē, Šveicē, uzvarēja austriešu dziedātājs JJ ar hitu "Wasted Love".
EBU decembrī gaidāmajā Ģenerālajā asamblejā lems, vai Izraēla piedalīsies 2026.gada Eirovīzijā.
Ja EBU locekļi nolems, ka Izraēlas sabiedriskā raidorganizācija KAN paliks dalībniece, "RTVE nāksies izpildīt draudus pirmo reizi vēsturē izstāties no konkursa", teikts Spānijas raidorganizācijas paziņojumā.