Izraēlas pārstāves “Eirovīzijas” priekšnesumu gandrīz izjauc protestētāji, mēģinot izlauzties uz skatuves

Kā vēsta konkursa organizatori, vienam no "Eirovīzijas" tehniskās komandas locekļiem tika trāpīts ar krāsu, kad divi cilvēki mēģināja izlauzties uz skatuves, lai izjauktu Rafaelas uzstāšanos. Negadījums notika brīdī, kad 24 gadus vecā māksliniece izpildīja dziesmu "New Day Will Rise". Neviens netika ievainots, bet vīrietis un sieviete, kas iesaistījās incidentā, tika izraidīti no norises vietas.