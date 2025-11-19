Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”
Brāļu Ābeļu filma "Dieva suns" nominēta divām Eiropas Kinoakadēmijas balvām
Eiropas Kinoakadēmija izziņojusi visu filmu un kinoprofesionāļu sarakstu, kas šogad izvirzīti Eiropas Kinoakadēmijas balvām, un režisoru Raita Ābeles un Laura Ābeles filma “Dieva suns” nominēta kategorijā "Labākā animācijas filma", tāpat pretendē arī uz galveno balvu "Eiropas filma 2025".
Pasaulē jau ievērotās režisoru brāļu Ābeļu filmas "Dieva suns" ("Dog of God") konkurenti pilnmetrāžas animācijas kategorijā ir vēl četri Eiropas animācijas kinodarbi. Kopš pagājušā gada Eiropas Kinoakadēmija mainījusi "European Film Awards" nolikumu, atzīstot, ka arī animācijas un dokumentālās filmas ir līdzvērtīga Eiropas kinokultūras daļa, tāpēc arī tās var pretendēt uz balvu "Labākā Eiropas filma", tātad par filmu "Dieva suns" Eiropas Kinoakadēmijas biedri varēs balsot arī šajā kategorijā, kurā konkurē 15 labākās Eiropas filmas (5 spēlfilmas, 5 animācijas filmas, 5 dokumentālās filmas). Pēc nomināciju izziņošanas sākas Eiropas Kinoakadēmijas biedru balsojums, kas turpināsies līdz nākamā gada 8. janvārim, balvu pasniegšanas ceremonija notiks 17. janvārī Berlīnē, Vācijā.
Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma komentē: „Filmas "Dieva suns" nominācija Eiropas labākās animācijas filmas kategorijā šogad ir īpaši nozīmīga – tā apliecina Latvijas animācijas spēcīgās pozīcijas Eiropas kontekstā, jo mērķtiecīgi turpina savu kolēģu, Latvijas animācijas profesionāļu panākumus. Jau četrus gadus pēc kārtas viena no piecām Eiropas Kinoakadēmijas nominētajām pilnmetrāžas animācijas filmām bijusi saistīta ar Latvijas vārdu – 2022. gadā tā bija Signes Baumanes filma "Mans laulību projekts", 2023. gadā – septiņu valstu kopražojums "Meitene un dzinējsuns", 2024. gadā – Ginta Zilbaloža "Straume", kuras triumfu, saņemot Eiropas kinoakadēmijas balvu, visi vēl labi atceramies. Vai vēsture atkārtosies, redzēsim nākamā gada 17. janvārī. Veiksmes!”
Filmas "Dieva suns" režisori brāļi Raitis un Lauris Ābeles ir lakoniski: „Tā "Dieva suņa" ceļi ir neizdibināmi! – arvien vairāk tā sāk likties, jo filma ceļo pa pasaules festivāliem un gūst arvien jaunus skatītājus un novērtējumu. Katrā ziņā mums būs liels pagodinājums pārstāvēt Latviju Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā klātienē Berlīnē.”
Pilnmetrāžas „animācija pieaugušajiem” "Dieva suns" pasaules pirmizrādi ar spilgtām starptautiskām atsauksmēm piedzīvoja jūnija sākumā Traibekas festivālā Ņujorkā (ASV), kur tā tika pieteikta kā “šāgada mežonīgākā un unikālākā filma”. Kinoindustrijas medijos filma jau novērtēta kā negaidīti drosmīga un novatoriska, tā veidota reti izmantotajā rotoskopijas animācijas tehnikā un stāsta par mistiskiem notikumiem 17. gadsimta Livonijā.
Ar jautru burziņu atklāts kinofestivāls Riga IFF
2025. gada 16. oktobrī Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace" tika atklāts Rīgas starptautiskais kino festivāls (Riga IFF).
Latvijas kinoteātros filma "Dieva suns" tiek demonstrēta kopš septembra un bija izvēlēta par festivāla "Riga IFF" atklāšanas filmu. Pilnmetrāžas animācijas filma "Dieva suns" ir arī Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominācijai kategorijā "Labākās starptautiskās filmas balva" ("Academy Award for Best International Feature Film").
Filmas vizuālo pasauli veidojis mākslinieks Harijs Grundmanis un operators Mārcis Ābele, scenāriju radījuši Ivo Briedis, brāļi Ābeles un Grundmanis, animācijas darbus vadījuši Aigars Gercāns un Kristīna Rezviha. Galvenajās lomās – Jurģis Spulenieks, Agate Krista, Regnārs Vaivars, Einars Repše, Kristians Kareļins. Filmas producenti ir Raitis Ābele, Kristele Pudane ("Tritone Studio", Latvija) un Džovanni Labadessa ("Lumiere Lab", ASV), filmas veidošanu atbalstījis Nacionālais kino centrs.
Eiropas Kinoakadēmija tika dibināta 1989. gadā kā Eiropas Kino biedrība, tās pirmais prezidents bija Ingmārs Bergmans, kurš biedrību dibināja kopā ar 40 izciliem filmu autoriem, lai veicinātu Eiropas kino industrijas attīstību. No 2024. gada Eiropas Kinoakadēmiju vada aktrise Žiljeta Binoša, šobrīd Akadēmijas biedru lokā ir vairāk nekā 5400 kinoprofesionāļi, no Latvijas – gandrīz 30.