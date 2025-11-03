Einars Repše tēlo vilkati un saka: "Filmēšanās ir kļuvusi par manu sirdslietu"
Nesen Latvijas pirmizrādi piedzīvoja brāļu Laura un Raita Ābeļu unikālā rotoskopijas animācijas spēlfilma pieaugušajiem "Dieva suns", kurā loma atradusies arī Einaram Repšem!
Pēc dalības kinofestivālos Eiropā un Amerikā Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā starptautiskā filma" beidzot sasniedzis pašmāju kinoteātrus. Un vilkata lomā filmā iejuties bijušais Latvijas Bankas vadītājs un kādreizējais Ministru prezidents Einars Repše.
Ar izcilu darba ētiku
"Dieva suns" veidots rotoskopijas animācijas stilā – ar īstiem aktieriem nofilmēts materiāls vēlāk tiek pārzīmēts kadru pa kadram. “Tā ir animācija ar īstu aktierspēli,” intervijā žurnālam "Rīgas Viļņi" saka viens no filmas režisoriem Lauris Ābele. “Aktieru teksti nav pārrunāti, bet ierakstīti filmēšanas laukumā. Mums kā Holivudas vai "Supermena" filmā aktieri ir uz zilā fona, tikai pārzīmēti pāri.”
Einars Repše noskatīts seriālā "Kolektīvs", un Ābeles viņu īpaši uzrunāja kastingam "Dieva sunim". Viņi ļoti ilgi meklējuši vilkati, jo “vajadzēja tādu, kas atbilst uzzīmētajām skicēm”. Nu, un kastingā Repše pārsteidzis ar to, ka meties uz ceļiem un gaudojis kā vilkatis. Kā atzīst "Dieva suņa" filmēšanas komanda, Repšem bijusi izcila darba ētika, vienmēr atnācis sagatavojies, līdzi mapīte ar pasvītrotiem tekstiem. Repše pat esot izlasījis visus materiālus, ko režisors parasti sūta aktieriem, lai tie sagatavotos lomai. Parasti tādus neviens nelasa, bet, re, Repše izlasījis visu!
Var atļauties vairāk
Repšem šī ir jau trešā loma, kurā viņš demonstrē savu aktiera talantu. Bija redzams seriālā "Kolektīvs", tad "Nelūgtajos viesos", un tagad debija spēlfilmā. Turklāt vēl tādā, ko Latvija virza "Straumes" pēdās sacensībai par "Oskaru"!
Einars ir ļoti gandarīts, ka var turpināt savu aktiera karjeru: “Mani kino vienmēr ir interesējis, tikai daudzu citu pienākumu dēļ nekad iepriekš nav bijis laika tam pievērsties. Katrā ziņā tagad varu atļauties ko vairāk nekā agrāk tajā saspringtajā darba periodā.” Taujāts, kā tad pašam pēc noskatīšanās patīk "Dieva suns", kurā netrūkst neķītrību un atsauču uz nerātno folkloru, bijušais Ministru prezidents teic, ka filmas saturu analizēt neņemas. “Neesmu ne scenārija autors, ne režisors. Cik zinu, filma jau guvusi panākumus starptautiskā mērogā, tātad ir novērtēta, kā arī ir Latvijas oficiālais pieteikums "Oskaram". Tagad atliek turēt īkšķus! Man filma šķiet interesanta, tādā es filmējos pirmo reizi. Protams, jāsaka, ka sadarbība ar brāļiem Ābelēm bija ļoti radoša un patīkama,” tā Repše.
Filmēšanās kļuvusi par viņa sirdslietu, un Repše gaida piedāvājumus no režisoriem: “Ja būtu tāda iespēja, es būtu gatavs ieguldīt darbu un izstrādāt kārtīgi kādu tēlu pilnmetrāžas filmā. Ar prieku uzņemšos, ja būs tāda interese un piedāvājumi. Mani šis darbs ļoti interesē, un to vairs nevar nosaukt par vaļasprieku – tā jau ir sirdslieta, kas kļuvusi man par ļoti nopietnu nodarbošanos.”