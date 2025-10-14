Noskaties - klajā nācis brāļu Ābeļu jaunā meistardarba "Dieva suns" treileris
Klajā nācis brāļu Laura un Raita Ābeļu unikālās rotoskopijas animācijas spēlfilmas pieaugušajiem “Dieva suns” treileris, aicinot apmeklēt seansus ar grupas dalību Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās.
Pēc dalības kinofestivālos Eiropā un Amerikā Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā "Labākā starptautiskā filma" beidzot sasniegs pašmāju kinoteātrus. Galvaspilsētas pirmizrādi kinofilma piedzīvos kā Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanas filma šo ceturtdien, savukārt īpašie seansi ar radošās grupas dalību norisināsies, sākot ar 17. oktobri.
Pirmizrāde ir izpārdota, taču skatītāji šonedēļ aicināti apmeklēt filmu seansos ar tās autoru un aktieru dalību sev tuvākajos kinoteātros Rīgā.
Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”
“Dieva suns” sižets balstīts Ziemeļeiropā zināmākajā vilkaču prāvā – Vilkača Tīsa pratināšanā. Filmas darbība aizved skatītāju uz 1692. gada Livoniju, kur pēc baznīcas relikvijas nozagšanas ciematā sākas raganu medības, un neizskaidrojamā veidā parādās Dieva suns, kas sev līdzi nes noslēpumainu dāvanu no elles. “Dieva suns” festivāla programmā prestižajā Traibekas festivālā Ņujorkā tika raksturots kā “šī gada mežonīgākā un unikālākā filma”.
Filmas vizuālo pasauli veidojis mākslinieks Harijs Grundmanis, scenāriju radījuši Ivo Briedis, brāļi Ābeles un Grundmanis, bet animāciju atdzīvinājuši Aigars Gercāns un Kristīne Rezviha. Galvenajās lomās – Jurģis Spulenieks, Regnārs Vaivars, Einars Repše, Agate Krista un Kristians Kareļins. Operators – Mārcis Ābele.