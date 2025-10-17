Ar jautru burziņu atklāts kinofestivāls Riga IFF
FOTO: ar jautru burziņu un neparastās pašmāju filmas "Dieva suns" pirmizrādi atklāj kinofestivālu Riga IFF
Ceturtdien, 16. oktobrī, Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace", tika atklāts Rīgas starptautiskais kino festivāls (Riga IFF).
Atklāšanas dienā ļaudis pulcējās vērot brāļu Laura un Raita Ābeļu unikālās rotoskopijas animācijas spēlfilmu pieaugušajiem “Dieva suns”. Pēc dalības kinofestivālos Eiropā un Amerikā Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā "Labākā starptautiskā filma" beidzot sasniegusi pašmāju kinoteātrus!
Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”.
RIGA IFF norisināsies līdz 26. oktobrim. Šogad Latvijas vērienīgākie kino svētki piedāvā izmeklētus ekrāna piedzīvojumus, sākot ar brāļu Laura un Raita Ābeļu provokatīvo filmu “Dieva suns”. Festivāla laikā būs iespēja noskatīties vairāk nekā 100 filmas, kas tiks izrādītas vairāk nekā 70 seansos kinoteātros "Splendid Palace", "Forum Cinemas", kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rotko muzejā Daugavpilī.
RIGA IFF nemainīgi plašā un daudzpusīgā filmu programma, kurā seansu sev var atrast jebkurš – no pašiem jaunākajiem līdz pieredzes bagātākajiem skatītājiem – ik gadu kino zālēs Rīgā un citur Latvijā pulcē nu jau vairāk nekā 30 000 kino cienītāju. Arī šogad saviem apmeklētājiem RIGA IFF piedāvās neatkārtojamu kino festivāla pieredzi – seansus ar filmu radošo komandu dalību, vērienīgas Latvijas filmu pirmizrādes, aktuālas konkursu skates, kā arī vērtīgas sarunas pēc filmām un kopības sajūtu, kas atgādina par kustīgā attēla ietekmi.
Uz kino zālēm aicinās leģendāru režisoru jaunākās filmas, kurās uzmirdz Holivudas zvaigznes, prestižos kinofestivālos godalgots Eiropas un pasaules autorkino un mūslaiku kinematogrāfa apslēptie dārgakmeņi, kas RIGA IFF laikā nereti piedzīvo pirmo un vienīgo izrādīšanu Latvijas kinoteātros. Programmā pārstāvēts arī Eiropas labākais ģimenes kino, retrospektīvi kino vēstures akcenti, kā arī vācvalodīgā kinematogrāfa un Ziemeļvalstu aktuālākās kino balsis.
Piedāvājot alternatīvus programmas šķērsgriezumus, apmeklētājiem orientēties seansu klāstā palīdzēs festivāla ceļvedis. Tajā apkopotas 14 RIGA IFF komandas veidotas filmu izlases, kas apvieno filmas pēc to iezīmēm un satura – tās ļaus izzināt dabas un ekoloģijas stāstus, pētīt mīlestības dažādās sejas, ieskatīties cilvēka psihes līkločos un atklāt citas saistības starp programmas filmām. Tāpat RIGA IFF gidā pieejami arī aizvadītājā gadā godalgoto kino darbu, pamatstraumes kino apspriestāko darbu un Latvijas filmu seansu un pirmizrāžu apkopojumi.
Paralēli filmu programmai RIGA IFF laikā noritēs arī vairāki publiskie pasākumi – Vernera Hercoga grāmatas “Katrs par sevi, un Dievs pret visiem” atvēršanas svētki, festivāla apbalvošanas ceremonija, Jura Podnieka izstādes “Podnieka laiktelpa” atklāšana, kā arī kino profesionāļu sarunas un vieslekcijas.
Savukārt no 23. līdz 26. oktobrim festivāla nozares sadaļas RIGA IFF FORUM norises Rīgā pulcēs ievērojamus atzītus pašmāju un ārvalstu kino jomas profesionāļus, kas piedalīsies pilnmetrāžas filmu un seriālu kopprodukcijas tirgū, īsmetrāžas projektu izvērtēšanā, Baltijas animācijas studiju prezentācijās un citos pasākumos, lai tā pilnveidotu projektus, attīstītu nākotnes sadarbības iespējas un dalītos pieredzē.
Festivāla norises vietās, kā arī Rīgas kafeinīcās un kultūrtelpās atrodami festivāla seansu plāni, kas palīdzēs plānot savu RIGA IFF apmeklējumu. Uzzināt vairāk par programmu un iegādāties biļetes iespējams arī RIGA IFF informācijas centrā pie festivāla mājvietas, kinoteātra "Splendid Palace", Rīgā. Savukārt festivāla mājaslapā rigaiff.lv pieejams gan programmas digitālais katalogs, kurā apkopoti filmu apraksti, rullīši, recenzijas un cita informācija, gan RIGA IFF gids.
Biļetes uz festivāla seansiem Rīgā iespējams iegādāties RIGA IFF mājaslapā, "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās, kā arī kinoteātrī "Forum Cinemas" un tā mājaslapā. Savukārt biļetes uz Rotko muzejā notiekošajiem seansiem pieejamas Rotko muzeja kasē.