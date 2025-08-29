Brāļu Ābeļu filmai “Dieva suns” Ņujorkā nosvin pasaules pirmizrādi
Latvijas animācijas kino turpina gūt starptautiskus panākumus – 6. jūnijā Ņujorkā notika Brāļu Ābeļu jaunākās rotoskopijas animācijas spēlfilmas “Dieva suns” ...
Latvija "Oskara" nominācijai izvirza brāļu Ābeļu filmu "Dieva suns"
Izvērtējot Latvijas filmas, kas tika pieteiktas kā kandidātes ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” nominācijai kategorijā “Labākās starptautiskās filmas balva”, šogad nacionālā ekspertu komisija vienbalsīgi izvēlējusies sacensībai izvirzīt pasaulē jau ievēroto un novatorisko pilnmetrāžas animācijas filmu "Dieva suns", ko veidojuši režisori brāļi Lauris un Raitis Ābeles.
Izvērtēšanai pieteiktās filmas apsprieda Nacionālā kino centra izveidota nozares ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprinājusi ASV Kinoakadēmija, – Latvijas Kinematogrāfistu savienības vadītāja Marta Bite, Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone, kinokritiķe Daira Āboliņa, Latvijas Animācijas asociācijas vadītāja Sabīne Andersone, producenti Matīss Kaža un Uldis Cekulis, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma. Latvijas kinoproducenti šogad komisijas izvērtēšanai bija pieteikuši trīs pilnmetrāžas filmas – režisora Jura Kursieša spēlfilmu "Cildenie" (studija "White Picture"), Māra Martinsona spēlfilmu "Zeme, kas dzied" (studija "K Films") un režisoru Laura un Raita Ābeļu pilnmetrāžas animācijas filmu "Dieva suns" ("Tritone Studio").
Vispusīgi izvērtējot un apspriežot iesniegto filmu kvalitātes, nacionālā ekspertu komisija vienbalsīgi nolēma par Latvijas pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvas kategorijai "Labākā ārzemju filma" izvirzīt pilnmetrāžas animācijas filmu "Dieva suns", kas pasaules pirmizrādi ar spilgtām starptautiskām atsauksmēm piedzīvoja jūnija sākumā Traibekas festivālā Ņujorkā . Kinoindustrijas medijos filma jau novērtēta kā negaidīti drosmīga un novatoriska, tā veidota reti izmantotajā rotoskopijas animācijas tehnikā un stāsta par mistiskiem notikumiem 17. gadsimta Livonijā.
Latvijas ekspertu komisijas apsvērumos zināma nozīme bija arī faktam, ka tieši ar „neparastu animāciju” Latvija jau ir iekarojusi vietu ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvas kontekstā un iespēja turpināt šo stāstu ir stratēģiski jāizmanto; arī filmas "Straume" producents un līdzautors Matīss Kaža vērtē, ka pasaules animācijas kontekstā filmai "Dieva suns" ir iespējas tikt ievērotai un uzrunāt dažādas auditorijas.
Latvijā filmai "Dieva suns" jau septembra sākumā paredzēti seansi kinoteātrī "Cinamon. Balle" Liepājā, ar kuru režisoriem brāļiem Ābelēm ir nozīmīga iepriekšējās sadarbības pieredze, savukārt plašāka filmas izrādīšana Rīgas kinoteātros un citur Latvijā plānota oktobrī, kad "Dieva suns" būs Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) atklāšanas filma.
Vēsturiskais fons – pirmā Latvijas filma, kas tika izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai, bija "Cilvēka bērns" (1991, Jānis Streičs), "Oskaru" sacensībā Latvija atgriezās ar filmu "Rīgas sargi" (izvirzīta 2008. gadā, režisors Aigars Grauba). Turpmākajos gados ekspertu komisijas vērtējumā tikušas atlasītas jau 15 citas filmas, jaunākās no tām – "Janvāris" (2022, Viesturs Kairišs), "Mana brīvība" (2023, Ilze Kunga-Melgaile) un "Straume" (2024, Gints Zilbalodis).
