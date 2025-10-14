Latvijas filma "Dieva suns" iekļauta Eiropas Kinoakadēmijas balvu pretendentu sarakstā
Eiropas Kinoakadēmija izziņojusi šāgada balvu sezonas "īso sarakstu” – filmas, kas varēs pretendēt uz Eiropas Kinoakadēmijas nominācijām (novembrī) un balvām (janvārī) dažādās kategorijās. Nominācijas "Labākā animācijas filma” pretendentu sarakstā ir arī Latvijas filma "Dieva suns”, ko veidojuši režisori Raitis un Lauris Ābeles; filma jau ar šo nedēļu būs plaši pieejama Latvijas kinoteātru repertuārā.
Eiropas Kinoakadēmijas (European Film Academy, EFA) izsludinātajā balvu sezonas īsajā sarakstā ir 67 kvalitatīvas pilnmetrāžas filmas – 44 spēlfilmas, 15 dokumentālās filmas un astoņas pilnmetrāžas animācijas filmas, ko šim pretendentu sarakstam atlasījuši EFA valdes pārstāvji sadarbībā ar Eiropas Animācijas asociāciju Cartoon.
Tātad Latvijas animācijas panākumi Eiropā turpinās – Latvijas filma šogad atkal var pretendēt uz EFA balvu Labākā Eiropas animācijas filma, kuru pirms gada saņēma Ginta Zilbaloža filma Straume. Šogad Latvijas un ASV kopražojuma filma Dieva suns pretendentu sarakstā konkurē ar filmām no Francijas, Itālijas, Dānijas, Spānijas, Čehijas un citām valstīm, kopumā īsajā sarakstā atlasītas filmas no 34 Eiropas valstīm.
Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”
Visas EFA "īsajam sarakstam” izvēlētās filmas atrodamas EFA mājaslapā, spēlfilmu sarakstā iekļauta arī ukraiņu režisora Sergeja Lozņicas filma Divi prokurori, sešu valstu kopražojums, kas filmēts Latvijā ar studijas White Picture līdzdalību.
Eiropas Kinoakadēmijas „īso sarakstu” izziņošana ir ikgadējās balvu sezonas pirmais solis, pēc kura tuvāko nedēļu laikā aptuveni 5400 Eiropas Kinoakadēmijas biedri skatīsies un vērtēs atlasītās filmas, balsojot par filmu izvirzīšanu nominācijām dažādās kategorijās. Galveno nomināciju saraksts tiks izziņots 18. novembrī, Seviljas kinofestivāla noslēgumā Spānijā; 26. novembrī sekos nominantu izziņošana kinoprofesiju kategorijās. Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija paredzēta nākamā gada sākumā – tā notiks 17. janvārī Berlīnē.
Kā jau vairākkārt ziņots, Latvijā filma Dieva suns jau izrādīta Liepājā un šonedēļ kā festivāla Riga IFF atklāšanas filma ienāk arī Rīgā. No 17. oktobra plānoti arī īpašie seansi ar radošās grupas dalību.
Filmas vizuālo pasauli veidojis mākslinieks Harijs Grundmanis un operators Mārcis Ābele, scenāriju radījuši Ivo Briedis, brāļi Ābeles un Grundmanis, animāciju atdzīvinājuši Aigars Gercāns un Kristīna Rezviha. Galvenajās lomās – Jurģis Spulenieks, Agate Krista, Regnārs Vaivars, Einars Repše, Kristians Kareļins. Filmas producenti ir Raitis Ābele, Kristele Pudane (Tritone Studio, Latvija) un Džovanni Labadessa (Lumiere Lab, ASV), filmas veidošanu atbalstījis Nacionālais Kino centrs (ERAF/REACT-EU projekts Latvijas kinoindustrijas uzņēmumu izaugsme).