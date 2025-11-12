TV
Šodien 08:24
Uģis Kuģis jau atkal izvācies no sievas istabas un guļ viens
Televīzijas šova "Ģimene burkā" dalībnieki Kuģi ir nolēmuši apmeklēt mediķus, lai veiktu veselības pārbaudes. Uģa sievai Lindai plānots pārbaudīt elpošanas orgānus, savukārt Uģim tiks veikta gremošanas trakta veselības apskate. Pabeidzot obligāto dokumentāciju un apzinoties konkrēto procedūru, kā arī sagatavošanās procesu, Linda ar humoru atzīst - ir labi, ka pāris šobrīd neatrodas vienā guļamistabā.
Pirms neilga laika abi izvilka no vēlmju burkas uzdevumu pavadīt naktis vienā gultā un labprātīgi to arī izpildīja. Kā izrādās, šis periods, kad viņi dalīja gultu, nav bijis ilgs.
Linda atklāti saka: "Mēs pārsvarā joprojām guļam katrs savā istabā. Patiesībā tā nav mana iniciatīva – tā ir Uģa iniciatīva. Viņš gribot savā aliņā atkal ielīst atpakaļ." Tomēr Linda ir optimistiski noskaņota un atzīmē – nav izslēgts, ka viņi atkal drīz gulēs kopā: "Tas, protams, nav uz pastāvību – gan jau viņš kaut kad arī atgriezīsies atpakaļ – varbūt pat nākamnakt. Kas to lai zina!" Ja sākotnēji Uģis bija tas, kurš ar lielāku dedzību atbalstīja kopā gulēšanu, tad tagad viņš ir tas, kurš ir atgriezies pie iepriekšējiem paradumiem.