Ikars Keišs ar jauno sievu dažus mēnešus pēc kāzām noslēdz laulību līgumu
Pāris mēnešu pēc apprecēšanās ar jauno sievu Sarmīti laulāto mantisko attiecību līgumu noslēdzis uzņēmējs Ikars Keišs.
Ikars un Sarmīte 14. augustā mija gredzenus, bet tieši divus mēnešus vēlāk reģistrēts viņu laulības līgums par mantas šķirtību. Līgumā teikts: “Katra laulātā šķirtā manta ir tā kustamā un nekustamā manta, kas viņam piederēja pirms laulības noslēgšanas, kā arī visa tā manta, kuru konkrētais laulātais iegādājies laulības laikā.”
Ar jaunapņemto sievu Sarmīti Vulfu 63 gadus veco Ikaru Keišu kopā saveda vaļasprieks – Argentīnas tango dejošana. Tieši deju nodarbībās aptuveni pirms gada viņi satikās un satuvinājās, un nu mīlestība pret kaislīgo deju un vienam pret otru ir rezultējusies ar kāzām. Sarmīte Ikaram ir trešā sieva. Ar pirmo sievu Ievu Keišu uzņēmēja laulība izira jau pirms daudziem gadiem. Savukārt ar iepriekšējo sievu Baibu Pāvuliņu pēc aptuveni 17 gadus ilgas kopābūšanas, kurā ietilpa vairākkārtēji pārrāvumi un pat divas precēšanās reizes, Keišs izšķīrās 2022. gadā.