Heidija Kluma, Emma Stouna, Velsas princese un Evika Siliņa - dāmas, kas tērpjas rozā
Rozā tonis lieliski sader ar gandrīz jebkuru citu krāsu, un aktuāli ir kombinēt pasteļrozā ar pelēko vai burgundijas vīna toņiem. Ieskatāmies, kā šo krāsu spēli izmanto sabiedrībā zināmas personības!
Anna Kendrika
Populārā amerikāņu aktrise uz raidījuma "Good Morning America" ierakstu ieradās retro stilā, tērpusies "Markarian" zīmola kleitā ar burgundijas krāsu akcentiem. Pat briļļu stikli bija pieskaņoti tērpa detaļām – tas liecina, ka viss bija pārdomāts līdz pēdējam sīkumam.
Emma Stouna
"Louis Vuitton" vēstnese jau gadiem ir uzticīga šā modes nama tērpiem. Arī kleita, kurā viņa pozēja filmas "Edingtona" pirmizrādē, nebija izņēmums. Tā bija eleganta, savukārt krāsu gamma lieliski saskanēja ar viņas matu toni.
Evika Siliņa
Ministru prezidente, tiekoties ar Valsts prezidentu, bija tērpusies šobrīd aktuālā krāsu salikuma komplektā, kas sastāvēja no žaketes pasteļrozā tonī un burgundijas krāsas biksēm. Laba izvēle augstā amatā esošai sievietei, kura vēlas izcelt savu sievišķību, vienlaikus saglabājot lietišķu stilu.
Heidija Kluma
70. gadu stils joprojām turas modes tendenču augšgalā, tāpēc nav brīnums, ka vācu supermodele izvēlējās gaisīgu rozā kleitu ar volāniem, kuru papildināja ar burgundijas krāsas mākslīgu kažoku un tāda paša toņa aksesuāriem. Koši un pamanāmi!
Džūlija Fiumi
Itāļu aktrise demonstrē, kā ikdienā var izskatīties stilīgi, pat ja mugurā ir pelēka žakete un džinsi. Aktuālās rozā krāsas tops, kā arī elegantās kurpes padara šo ikdienišķo koptēlu modes tendencēm atbilstošu.
Inese Ulmane
"Viada Baltija" valdes locekle āra pasākumam izraudzījusies rozā mēteli un pelēkas krāsas bikses. Šāda mēteļa izvēle ir apsveicama, jo mūsu platuma grādos par krāsu daudzveidību dāmu apģērbā nevar sūdzēties.
Džo Loks
Britu aktieris ir elegances iemiesojums "Dior" ansamblī. Viņš ir piemērs tam, ka arī stiprā dzimuma pārstāvji var izvēlēties pasteļrozā toņus apģērbā un nezaudēt vīrišķību.
Velsas princese Ketrīna
Prinča Viljama otrā pusīte apmeklē oficiālo pasākumu pelēkā mētelī, zem kura redzama pasteļrozā krāsas blūze ar banti. Rozā krāsa perfekti atsvaidzina šo drūmo koptēlu un kalpo kā smalks līdzsvars starp konservatīvo un sievišķīgo.
Meibla
Kādreiz ļoti populāras zviedru mūziķes Nene Čerijas meita iet mātes pēdās un plāno iekarot mūzikas industriju. Arī stila ziņā viņa nepaliek nepamanāma. Parīzes modes nedēļā dziedātāja pozēja zīmola "Chloe" tērpā, kurā bija gan rozā, gan pelēkā nokrāsa, pieskaņojot tam burgundijas krāsas somu.
Monika Barbaro
Biroja darbinieces var nošpikot ideju no amerikāņu seriālu aktrises, kura pozēja fotogrāfiem Parīzē "Dior" tērpā no franču modes nama jaunākās kolekcijas. Vienkārši un eleganti!