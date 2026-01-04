Heidija Kluma, Emma Stouna, Velsas princese un Evika Siliņa - dāmas, kas tērpjas rozā
foto: Vida Press
Rozā tonis lieliski sader ar gandrīz jebkuru citu krāsu, un aktuāli ir kombinēt pasteļrozā ar pelēko vai burgundijas vīna toņiem. Ieskatāmies, kā šo krāsu spēli izmanto sabiedrībā zināmas personības!
Anna Kendrika

foto: Christopher Peterson / SplashNews.com/ Vida Press
Anna Kendricka.
Populārā amerikāņu aktrise uz raidījuma "Good Morning America" ierakstu ieradās retro stilā, tērpusies "Markarian" zīmola kleitā ar burgundijas krāsu akcentiem. Pat briļļu stikli bija pieskaņoti tērpa detaļām – tas liecina, ka viss bija pārdomāts līdz pēdējam sīkumam.

Emma Stouna

foto: Chelsea Lauren/Shutterstock/ Vida Press
Emma Stone
"Louis Vuitton" vēstnese jau gadiem ir uzticīga šā modes nama tērpiem. Arī kleita, kurā viņa pozēja filmas "Edingtona" pirmizrādē, nebija izņēmums. Tā bija eleganta, savukārt krāsu gamma lieliski saskanēja ar viņas matu toni.

Evika Siliņa

foto: publicitātes
Ministru prezidente, tiekoties ar Valsts prezidentu, bija tērpusies šobrīd aktuālā krāsu salikuma komplektā, kas sastāvēja no žaketes pasteļrozā tonī un burgundijas krāsas biksēm
Ministru prezidente, tiekoties ar Valsts prezidentu, bija tērpusies šobrīd aktuālā krāsu salikuma komplektā, kas sastāvēja no žaketes pasteļrozā tonī un burgundijas krāsas biksēm. Laba izvēle augstā amatā esošai sievietei, kura vēlas izcelt savu sievišķību, vienlaikus saglabājot lietišķu stilu.

Heidija Kluma

foto: Alamy/ Vida Press
Heidija Kluma.
70. gadu stils joprojām turas modes tendenču augšgalā, tāpēc nav brīnums, ka vācu supermodele izvēlējās gaisīgu rozā kleitu ar volāniem, kuru papildināja ar burgundijas krāsas mākslīgu kažoku un tāda paša toņa aksesuāriem. Koši un pamanāmi!

Džūlija Fiumi

foto: Comi/Terenghi/ipa-agency.net/Shutterstock/ Vida Press
Džūlija Fiumi.
Itāļu aktrise demonstrē, kā ikdienā var izskatīties stilīgi, pat ja mugurā ir pelēka žakete un džinsi. Aktuālās rozā krāsas tops, kā arī elegantās kurpes padara šo ikdienišķo koptēlu modes tendencēm atbilstošu.

Inese Ulmane

foto: Edija Pālens/LETA
Inese Ulmane.
"Viada Baltija" valdes locekle āra pasākumam izraudzījusies rozā mēteli un pelēkas krāsas bikses. Šāda mēteļa izvēle ir apsveicama, jo mūsu platuma grādos par krāsu daudzveidību dāmu apģērbā nevar sūdzēties.

Džo Loks

foto: Domine Jerome/Abaca/Sipa USA/ Vida Press
Džo Loks.
Britu aktieris ir elegances iemiesojums "Dior" ansamblī. Viņš ir piemērs tam, ka arī stiprā dzimuma pārstāvji var izvēlēties pasteļrozā toņus apģērbā un nezaudēt vīrišķību.

Velsas princese Ketrīna

foto: James Whatling / MEGA / Vida Press
Velsas princese.
Prinča Viljama otrā pusīte apmeklē oficiālo pasākumu pelēkā mētelī, zem kura redzama pasteļrozā krāsas blūze ar banti. Rozā krāsa perfekti atsvaidzina šo drūmo koptēlu un kalpo kā smalks līdzsvars starp konservatīvo un sievišķīgo.

Meibla

foto: SplashNews.com/ Vida Press
Meibla.
Kādreiz ļoti populāras zviedru mūziķes Nene Čerijas meita iet mātes pēdās un plāno iekarot mūzikas industriju. Arī stila ziņā viņa nepaliek nepamanāma. Parīzes modes nedēļā dziedātāja pozēja zīmola "Chloe" tērpā, kurā bija gan rozā, gan pelēkā nokrāsa, pieskaņojot tam burgundijas krāsas somu.

Monika Barbaro

foto: Shutterstock/ Vida Press
Monika Barbaro.
Biroja darbinieces var nošpikot ideju no amerikāņu seriālu aktrises, kura pozēja fotogrāfiem Parīzē "Dior" tērpā no franču modes nama jaunākās kolekcijas. Vienkārši un eleganti!

