Mūžībā devies britu kulta grupas "The Pogues" bundzinieks Endrū Rankens
Šonedēļ aizsaulē aizgājis pasaulslavenās britu ķeltu panka stila grupas “The Pogues” bundzinieks Endrū Rankens. Bundzinieks, kuru atlikušie grupas biedri pieminējuši kā “īstu draugu un brāli” nomira 10. februārī 72 gadu vecumā.
Rankens muzicēja ar grupu no 1983. līdz 1996. gadam, kad tā izpelnījās īstu kulta statusu ar saviem ēverģēlīgiem koncertiem sākumā pabos, bet vēlāk arī arēnās, un atgriezās tajā no 2001. līdz 2014. gadam.
“Ar dziļām skumjām paziņojam par Endrū Rankena – bundzinieka, grupas dibinātāja un “The Pogues” sirdspuksta – aiziešanu mūžībā,” teikts grupas paziņojumā. “Endrū, paldies par visu – par tavu draudzību, asprātību un dāsno garu, un, protams, par mūziku, uz mūžiem īstais draugs un brāli.” Viņiem piebalsoja arī grupas ilggadējā līdera, 2023. gadā mirušā Šeina Makgovana māsa, rakstniece Šivona Makgovana: “Endrū bija tik nozīmīga šī stāsta daļa. Grupas brālis, neticami talantīgs un unikāls bundzinieks. Lai viņš dus mierā.”
Jāpiebilst, ka Šeins Makgovans nomira 65 gadu vecumā 2023. gada 30. novembrī pēc saslimšanas ar vīrusencefalītu. Viņš bija slavens ar bohēmisku dzīvesveidu, trūkstošiem priekšzobiem, neskaidru runu un gandrīz pastāvīgu uzstāšanos “šmigā”.
Grupas ģitārists Filips Ševrons 2013. gadā 56 gadu vecumā zaudēja cīņu ar vēzi, bet slavenā “Fairytale Of New York” izpildītāja duetā ar Makgovanu Kirstija Makola gāja bojā 2000. gada decembrī 41 gada vecumā, kad atpūtas laikā Meksikā viņai jūrā uzbrauca motorlaiva.