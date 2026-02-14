Džordans Stolzs (foto: Scanpix / AP)
Šodien 19:22
ASV ātrslidotājs Džordans Stolzs triumfē 500 metru distancē, pirms tam uzvarot divtik garā distancē
ASV ātrslidotājs Džordans Stolzs sestdien izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļu 500 metru distancē, atkārtojot trešdienas panākumu, kad viņš kļuva par čempionu divreiz garākā distancē.
Tāpat kā 1000 metros, arī 500 metru distancē Stolzs laboja olimpisko rekordu, finišējot 33,77 sekundēs jeb 0,55 sekundes ātrāk par rezultātu, kuru pirms četriem gadiem Pekinā sasniedza ķīnietis Gao Tinju, kurš šoreiz palika septītais.
Vēl vienu sudraba medaļu izcīnīja Jennings de Bo no Nīderlandes, kurš atpalika 0,11 sekundes, bet bronzu guva kanādietis Lorāns Dibrē, kurš zaudēja 0,49 sekundes. Tāpat kā 1000 metros, arī šajā distancē uzreiz aiz labāko trijnieka bija polis Damjans Žureks.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.