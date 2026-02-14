Marta Andžāne
Citi sporta veidi
Šodien 20:03
Skeletoniste Marta Andžāne pirms olimpisko spēļu pēdējā brauciena saglabā 18. vietu
Latvijas sportiste Marta Andžāne Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu skeletona sacensībās pirms pēdējā, ceturtā brauciena saglabā 18. vietu. Olimpiskā čempione tiks noskaidrota četros braucienos, pēdējam no tiem sākoties plkst. 20.40.
Līdere ir austriete Janīne Floka, kura par 0,21 sekundi pārspēj vācieti Suzannu Krēheri. Trešā ir vēl viena Vācijas sportiste Žaklīna Pfaifere, kura no līderes atpaliek 0,43 sekundes.
Andžāne pirmajos divos braucienos finišā bija 19. un 18. vietā, bet trešajā uzrādīja 18. rezultātu. Skeletona sacensību jaunākā dalībniece Andžāne šobrīd Flokai zaudē 3,1 sekundi un par 0,11 sekundēm atpaliek no 17. pozīcijas.
Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte atpaliek 4,95 sekundes, kas dod 23. pozīciju 25 sportistu konkurencē.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.