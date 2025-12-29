Kleitas un svārki virs biksēm atkal modē! Tā tagad ģērbas arī pasaules šovbiznesa zvaigznes
2000. gados gan uz sarkanajiem paklājiem, gan ikdienā bija ierasts redzēt kleitas vai svārkus, kas bija uzvilktas virs biksēm vai džinsiem. Nepagāja ne divdesmit gadu, kad šāds savienojums atkal ir modē - var izvēlēties gan kontrastējošus komplektus, piemēram, gaisīgu kleitu un džinsus, gan arī kleitu vai svārkus un bikses no līdzīga auduma. Der arī minikleitas un tunikas.
Anna Dello Russo (63)
Slavenā itāļu modes žurnāliste un žurnāla "Vogue" japāņu versijas radošā direktore, kā allaž, ir viena no pirmajām, kas izved sabiedrībā aktuālās modes tendences. Minikleita ar spalvām un ādas bikses būs lielisks komplekts arī Latvijas rudenim.
Džekija Tona (45)
Brūnas krāsas toņi šajā sezonā ir ļoti aktuāli, tāpat kā ādas izstrādājumi. Tāpēc varam nošpikot ideju no britu aktrises, kā vienā koptēlā apvienot uzreiz vairākas tendences – brūno ādas kleitu, kas uzvilkta virs biksēm.
Džidžī Hadida (30)
Populārā amerikāņu modele demonstrē, kā ikdienā var uzvilkt kleitu kopā ar džinsiem. Ērti un stilīgi! Mūsu platuma grādos pa virsu var vilkt arī mēteli.
Hārta Evandželista (40)
Filipīniešu aktrise un modele savā koptēlā apvieno it kā nesavienojamo, taču viss ir atbilstošs aktuālām modes tendencēm.
Kendala Dženere (29)
Amerikāņu modele nesen piedalījās Parīzes modes nedēļas skatēs, bet pēc tām ielās izgāja topiņā un svārkos, kas bija uzvilkti virs klasiskām melnām biksēm.
Klāra Berija (31)
Franču modele pirms zīmola "Rabanne" jaunākās kolekcijas modes skates pozēja fotogrāfiem šā modes nama kleitā ar asimetrisko augšējo daļu, kura bija uzvilkta virs ziliem džinsiem. Vizuāli viņas tēls bija ļoti līdzīgs 2000. gadu zvaigžņu ģērbšanās stilam, ko viņa arī vēlējās panākt.
Rita Ora (34)
Britu popzvaigzne savā koptēlā apvienoja vairākas aktuālas tendences, proti, viņas tērpā ir saskatāms gan tā sauktais sportiskais šiks, gan arī kleita virs biksēm un daudzslāņainība. Sanāca eklektisks un košs ansamblis, kas viņai ļoti piestāv.
Tariks Vizers (27)
Arī drosmīgi vīrieši, kuri nebaidās no eksperimentiem, var uzvilkt svārkus virs biksēm, kā to ir izdarījis amerikāņu aktieris. 2000. gadu kulta šausmu filmas "Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā" atdzimšanas pirmizrādē viņš pozēja zīmola "Thom Brown" tērpā. Eleganti un moderni!
Tendija Ņūtone (52)
Puķaina kleita kopā ar biksēm? Šajā sezonā – noteikti jā! Britu aktrise "Louis Vuitton" tērpā var kalpot par iedvesmu, kā rudenī stilīgi izskatīties un justies ērti.