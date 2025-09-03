Aleksandra Kurusova meklēs savu laimi ceļā uz ģimenes dzīvi šovā "Slavenības. Bez filtra"
Pašmāju realitātes šovs "Slavenības. Bez filtra" atgriežas ar 13. sezonu, sniedzot ekskluzīvu iespēju ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs. Skatītāji varēs sekot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt daudz jauna par šova jaunpienācējiem - dejotāju Aleksandru Kurusovu un Latgales patrioti Margaritu Kolosovu.
Šova jaunajā sezonā ekscentriskajam Kambalu pārim, dzejniecei Magonei Liedeskalnai, kā arī skandalozajiem Gluzunoviem pievienosies ne tikai šarmantā dejotāja Aleksandra Kurusova un šerpā latgaļu dāma Margarita Kolosova, bet arī jaunā rubrikā slavenību drēbju skapjos un mājās ielūkosies stiliste Indra Salceviča, savukārt aktuālākajos notikumos ar viņiem tiksies aktieris Andris Bulis. Kādu stāstu aiz sevis slēpj slavenību iemīļotākie un unikālākie tērpi? Un kādi notikumi apvij pašmāju spožāko personību dzīves, nonākot sabiedrības uzmanības epicentrā?
Šokējošas pieredzes, iedvesmojoši stāsti un pārsteidzoši notikumi! Tas viss “Slavenības. Bez filtra” jaunākajā sezonā jau no 15. septembra kanālā "STV Pirmā!" – no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 19:20.