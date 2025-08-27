Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.
Vai Aleksandra Kurusova iesaistīta greizsirdības drāmā?
Svinīgi atklājot savu jauno batutu fitnesa studiju Piņķos, Aleksandra Kurusova savā uzrunā atklāja, ka telpas vajadzējis atrast divu dienu laikā. Kāpēc tāda steiga? Vai ir pamats runām, ka no iepriekšējām telpām nācies aiziet greizsirdības drāmas dēļ?
Līdz šim Kurusova darbojās sporta klubā "Lion Gym" – dāmas nāca, svīda uz batutiem, bizness raižu nezināja. Taču nu Aleksandra no turienes aizgājusi un atvērusi pati savu studiju.
“Man vajadzēja saņemt pendeli”
Batuta fitnesa lēkātāju aprindās jau pirms dažiem mēnešiem sāka izplatīties runas, ka Aleksandra Kurusova ieskatījusies sporta kluba "Lion Gym" īpašniekā Uldī Ozolā – precētā vīrietī, ģimenes cilvēkā. Zinātāji apgalvoja, ka Ozola sieva sākusi izrādīt greizsirdības pazīmes, tāpēc Kurusovai steigšus vajadzējis atrast citas telpas, kur trenēt klientes.
Žurnālam "Kas Jauns" Aleksandra gan saka – sajutusi, ka ir laiks savai studijai, jo līdz šim bijusi cita paspārnē. “Visu dzīvi esmu briedusi savam biznesam. Kā jau teicu atklāšanas uzrunā, man nav uzņēmēja gēna. Esmu laba izpildītāja, varu ilgi un daudz darīt vienmuļu darbu, bet, lai saņemtos kaut ko savu izveidot, man vajag saņemt pendeli, ko šoreiz arī saņēmu. Iepriekšējā vietā – sporta klubā "Lion Gym", kur notika manas nodarbības, – tā sakrita visi apstākļi, ka vajadzēja atdalīties. Tāpēc pieņēmu lēmumu, ka tagad ir tas laiks, lai kaut ko mainītu. Jaunajās telpās man ir brīvība, nav nekādu ierobežojumu, kad gribu, tad taisu nodarbības,” Aleksandra saka, noliedzot runas, ka aiziešana no "Lion Gym" būtu saistīta ar jebkādiem personiskiem iemesliem. Pēkšņos aiziešanas apstākļus gan viņa tā īsti tomēr neatklāja.
Bijušais draugs – policijas redzeslokā
Pēdējā laikā Aleksandras Kurusovas vārds bija ierauts vēl kādā skandālā, kurā iesaistīts viņas bijušais draugs – degvielas vairumtirgotāja SIA "Straujupīte" attīstības vadītājs Oskars Zeiza. Policija aprīlī aizturēja Zeizu aizdomās par iespējamām noziedzīgām darbībām, kas vērstas pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību. Zeiza kādai sievietei esot nodarījis miesas bojājumus, žņaudzis un vēlāk izmetis kailu uz ielas, vēsta cietušās advokāts. 21. maijā Zeiza ar tiesas lēmumu tika atbrīvots no apcietinājuma. Taujāta, kā pārdzīvojusi komentārus sociālajos tīklos par sava bijušā drauga aizturēšanu, Aleksandra teic, ka ir uzaudzējusi diezgan biezu ādu un runas viņu neskarot. “Es zinu, kā ir patiesībā, un zinu, kādi meli par mani bija sarakstīti. Tā ir vēsture... Citiem cilvēkiem laikam ir tik garlaicīga dzīve, tāpēc interesē citu dzīve un tiek izdomātas klačas, kā sevi izklaidēt.”
Bez attiecībām
Ieviešot skaidrību par savu privāto dzīvi, Aleksandra atklāj: “Dzīvoju viena, šobrīd man nav attiecību. Nezinu, kur ir mana otrā pusīte... Atrodiet to!” (Gardi smejas.) Kādam tad jābūt potenciālajam partnerim, kas varētu iekarot Aleksandras sirdi? Viņa atklāj, ka ir tikai viens kritērijs: “Vīrietim jābūt gudram. Ja ir gudrs, tad ir arī viss pārējais, kas nepieciešams. Kā jūs domājat, kura ir vīrieša visseksīgākā ķermeņa daļa? Smadzenes, protams.”
Kurusova arī uzsver, ka, darbojoties ar batutu fitnesu, var sevi pilnībā nodrošināt un atļauties tādu dzīvesveidu, kādu pati vēlas. “Vienmēr jau var labāk, bet viss ir kārtībā. Tas nu ir tiesa, ka es nepazudīšu un nekad nebūšu atkarīga no vīrieša. Noteikti nemeklēju sev vīru, kuram ir daudz naudas.”
Aleksandra Kurusova nosvin 30. jubileju
Deju pasniedzēja Aleksandra Kurusova draugu lokā 2015. gada 18. septembrī nosvinēja savu 30 gadu jubileju.