"Ērkšķu šovā" saspīlējumi uzņem apgriezienus - Ksenija zibina plikumus un bez piekrišanas filmē citas dalībnieces
Sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces pēc pirmās kopīgās nakts mostas dažādās noskaņās - kāda jūtas izgulējusies, cita nervoza vai steigā gatavojas jaunajai dienai, kurā paredzēta oficiālā sezonas atklāšana. Taču rīts sākas ar strīdu un iebildumiem pret Ksenijas īpatnējām izdarībām.
Mēģinājumi izgulēties kādai vainagojušies panākumiem, bet citām pavisam nosacīti. “Diezgan šausmīgi, nebija pierasts. Katrs cilvēks tomēr guļ citādāk, viens krāc, otrs varbūt no gultas krīt ārā. Arī sveša vieta, tāpēc bija grūti pierast,” stāsta Olga. Tikmēr Elīne atzīst, ka naktsmieru traucējušas arī citas skaņas: “Viens krāca, otrs p***a, trešajam modinātājs sešos no rīta zvanīja. Nevarēja vispār izgulēties.”
Pirmā pamodusies Ksenija, kura dažādu iemeslu dēļ jau izpelnījusies citu dalībnieču neapmierinātību pret viņu. “Viņa bija pilnīgi plika! Gan vakarā, gan naktī, gan no rīta! Es domāju, ka es prātā sajukšu, reāli ieguvu emocionālu traumu. Viņa uzvedās tā, it kā būtu mājās!” sašutumu neslēpj Olga. Arī Inesei ir ko teikt par pirmo nakti: “Durvis cērt kā kalnu kazas, ka atskan vai pus pagasts! Tas ir viens, bet otrs – ar tiem tizlajiem buģiļņikiem, kurus pašas nedzird!”
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībnieces
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītajā sezonā "Tet TV+" un kanāla "360" skatītājiem būs iespēja sekot līdzi desmit drosmīgām sievietēm, kuras ...
Lai arī iepriekšējā dienā tieši Ilze bija visjautākajā prātā, tieši viņa parūpējusies par brokastu galda uzklāšanu visām dalībniecēm. “Man liekas, ka neviens to negaidīja. Viņa iepriekšējā dienā bija tā piedzērusies, trīs promiles un galīgi nost! Domāju, ka viņai drīz jau visas kājas, rokas purināsies un trīcēs, bet nē. Meitēns baigi saņēmies, super!” savu atbalstu cīņu biedrei pauž Evita. Kamēr dāmas iestiprinās un gatavojas dienai, Ksenija jau atkal kaitina dalībnieces ar savu vēlmi visu filmēt un fotografēt. “Kāpēc jāfilmē? Es negribu, lai tu filmē!” protestē Jana un Laura. Ksenija gan aizrādījumus neņem vērā un turpina ne tikai video uzņemšanu, bet arī bada streiku, jau otro dienu atsakoties no ēdiena.