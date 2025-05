FOTO: ar burvju trikiem un īpašiem rituāliem atklāj sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz...” septīto sezonu

Sociālā projekta idejas autore un producente Aija Strazdiņa-Ratinska stāsta: “Atmest ar roku saviem un citu sapņiem ir viegli. Atrunas un iemesli, kāpēc kaut kas gan jau ka nesanāks, ir drošs attaisnojums un komfortabla “ahā, es tā jau zināju!” pozīcija. Daudz grūtāk ir sasniegt šķietami neiespējamo – uzvarēt sevi un sabiedrības viedokli un pierādīt, ka iespējams ir viss. Šogad atkal iepazīsim apņēmības pilnas dāmas, kurām ir apnikusi līdzšinējā skaudrā dzīves realitāte, un jau tagad ir skaidrs, ka vairākām no viņām tas arī izdosies! To veicinās arī brīnišķīgas atbalstītāju dāvātas balvas, kas ir neatsverams ieguldījums jaunas dzīves veidošanā, par ko no visas sirds sakām mīļu paldies un kas padara “Caur ērkšķiem uz...” par projektu ar ne tikai naudas, bet, iespējams, arī emocionālā ziņā visvērtīgāko balvu fondu Latvijā. Tāpēc, kā katru gadu, vēlos aicināt ikvienu pievienoties laba vēlējumiem un nevis nosodīt, bet atbalstīt mūsu meitenes, jo varenām pārmaiņām, kādas viņas sagaida, noderēs mūsu visu labo domu spēks!”