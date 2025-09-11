Īsti dzīvesstāsti un smagas cīņas: sociālais projekts “Caur ērkšķiem uz…” atgriežas ar septīto sezonu
Jau drīzumā pie skatītājiem ar īstiem, skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām par labāku nākotni nonāks sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz...” septītā sezona.
Tet, kanāla 360 un JUMP Studio veidotais, šokējoši atklātais raidījums iemantojis ne tikai plašu fanu loku un rezonansi sabiedrībā, bet arī sniedzis praktisku atbalstu desmitiem grūtībās nonākušām sievietēm no visas Latvijas. Platformā Tet TV+ jaunā sezona pieejama jau šobrīd, savukārt televīzijas kanālā 360 dalībnieču apņēmības pilnais ceļš uz jaunu dzīvi būs skatāms no 18. septembra katru ceturtdienu plkst. 21:15.
Kā atklāj projekta veidotāji, dalībnieces piedzīvojušas vardarbību, bijušas spiestas cīnīties par izdzīvošanu, pārkāpušas likumu, cietušas no atkarībām un zaudējušas bērnu aprūpes tiesības, bet nu ir gatavas mainīt savu dzīvi. Viņas apmeklēs nodarbības, piedalīsies dažādās aktivitātēs, gūs psiholoģisku atbalstu, ka arī ekspertu vadībā iegūs noderīgas zināšanas par pilnvērtīgu dzīvesveidu un personības pilnveidošanu. Kā dalībnieču stiprais atbalsta plecs kalpos raidījuma ilggadējais vadītājs Jānis Bukums, kā arī projektā atgriežas raidījuma vadītāja Liene Stepena, lai ar savu pieredzi un empātiju palīdzētu dalībniecēm pārdzīvot grūtības un sasniegt savus mērķus. Tāpat skatītāji satiks arī jau iemīļotos kemperu šoferus un meiteņu atbalsta personas Mārtiņu un Gati.
Projekta vadītājs Jānis Bukums uzsver: ““Ērkšķi” ir kā attīrīšanās rituāls. Tas var atbrīvot no pagātnes sāpēm un skarbajām sociālajām maskām, kas tik ilgi kalpojušas kā vairogs. No tēliem, kuros nācies līdz šim dzīvot - lai izdzīvotu. Ērkšķi ir ceļš uz iekšējām pārvērtībām - lai beidzot dzīvotu nevis atkarību vadītu, apstākļu spiestu, citu cilvēku diktētu un toksiskām attiecībām pakļautu, bet savu īsto dzīvi.” Savukārt Liene Stepena aicina atcerēties, ka pārmaiņu process ne vienmēr ir viegls: “Lai arī dalībnieces uz raidījumu nākušas dažādu mērķu vadītas – kāda vēlas atgūt bērnus, kāda tikt vaļā no atkarībām, cita atgūt pašapziņu, sievišķību un ģimenes uzticību – viņas visas vieno visai skarba dzīves pieredze. Mēs visi ik gadu turam īkšķus, lai viņas spētu ņemt vērā ekspertu padomus un sākt jaunu dzīvi. Jo ceļš uz zvaigznēm nenoliedzami ved caur ērkšķiem – viņām būs jāmācās mīlēt sevi, piekāpties un sadzīvot, jāapgūst jaunas prasmes un pats svarīgākais – jānotic pārmaiņām.”
Dalībnieču kompānija ir raiba – skatītāji iepazīs Janu, kura vēlas kontrolēt savu agresiju un atgūt bērnu aprūpes tiesības, 36 reizes sadurto alkoholiķi Olgu, narkotiku atkarību piedzīvojušās Daci un Evelīnu, dzīves salauzto Evitu, kā arī alkoholiķes Ilzi un Guntu. Tāpat skatītāji iepazīs ratiņkrēslā esošo Egiju, kura piedzimusi ar bērnu cerebrālo trieku un līdz pat 30 gadu vecumam turēta ieslodzīta mājās un mērdēta badā, funkcionālo alkoholiķi Inesi, kura neatzīst savu atkarību, no vardarbības cietušo Kseniju, savulaik smagi piekauto Elīni, kā arī Lauru, kura vairāk par visu vēlas atgūt savus bērnus.
“Caur ērkšķiem uz…” idejas autore un producente Aija Strazdiņa-Ratinska atzīst: “Ik gadu, pulcējot vairāk nekā desmit sievietes ar neapskaužamu pagātni un apņemšanos visu vērst par labu, mēs turam īkšķus par katru no viņām un neļaujam gadījumiem, kas nav izvērtušies par veiksmes stāstu, aizēnot citu meiteņu centienus un tiesības uz izdošanos. Projekts tā kopskaitā teju vai desmit pastāvēšanas gadu laikā ir pierādījis, ka katram ceļš uz pārmaiņām mērojams ne tikai saviem spēkiem, bet arī individuālā ātrumā un pārvarot unikālus šķēršļus. Šajā sezonā viešņu statusā sastapsim arī vairākas iepriekšējo gadu dalībnieces, kuras ar iedvesmas vārdiem un personīgo pieredzi aicinās noticēt, ka iespējams ir viss, un katra šāda izdošanās dod spēku jaunam sākumam. Gadiem ejot, esam izskaitļojuši, ka vidēji četrām, piecām dalībniecēm no katras projekta sezonas izdevies kardināli mainīt dzīvi vai realizēt vēlamos uzlabojumus, un šajā sakarā vēlos arī teikt lielu paldies skatītājiem, kas tā vietā, lai nosodītu, ir gatavi dāvāt tik būtiskus uzticības kredītus dāmām, kurām atbalsts un laba vēlējumi grūtā brīdī var izrādīties izšķirošs dzinējspēks. Paldies visiem, kuri tic labajam, kļūstot par daļu no pārmaiņām!”
Sociālais projekts “Caur ērkšķiem uz...” ne tikai šokē un pārsteidz, bet arī mudina katru ņemt savu dzīvi paša rokās, ieviešot pozitīvas pārmaiņas un dodoties pretim saviem sapņiem. Tā mērķis ir parādīt, ka ir iespējams dzīvot citādi, vien nepieciešama vēlme to darīt.