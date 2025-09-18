Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībnieces
Klāt šova "Caur ērkšķiem uz…" jaunā sezona. Iepazīsti drosmīgās dalībnieces!
Jau šodien, 18. septembrī, pulksten 21:15 TV kanālā "360" atgriežas šokējoši atklātais sociālais projekts "Caur ērkšķiem uz...".
Septītajā sezonā "Tet TV+" un kanāla "360" skatītājiem būs iespēja sekot līdzi desmit drosmīgām sievietēm, kuras ir gatavas pieņemt palīdzīgu roku, lai atbrīvotos no dažādām atkarībām un mainītu savu dzīvi uz labo pusi. Iepazīsties ar viņu dzīvesstāstiem!