"Caur ērkšķiem uz…" dalībnieces jau pirmajā dienā ierodas pamatīgā žvingulī - vienai pat vairāk nekā trīs promiles
Uzsākot dalību projektā “Caur ērkšķiem uz…”, septītās sezonas viešņas, kā ierasts, tiekas pie Zinātņu akadēmijas. Palēnām dalībnieču pulks kļūst kuplāks. Kā izrādās, vairākas dāmas uz projektu ieradušās manāmā kunga dūšā. Tā kā līdzi ir arī alkometrs, dalībnieces uzsāk savdabīgas sacensības par to, kurai no visām ir izdevies iereibt visvairāk.
Šķietami visvairāk uz krūts ir paņēmusi Ilze, kurai alkometrs uzrāda 1,69 promiles. Tad pienāk Olgas kārta, kurai alkometrs uzrāda 2,16. Ilze par redzēto ir šokā, viņa jautā Olgai, lai pacienā arī viņu ar grādīgo, lai varētu pietuvoties cīņu biedres rezultātam. Taču vislielākais reibums izrādās Inesei, kura visu nakti nav gulējusi, bet nodevusies zaļā pūķa valdzinājumam. Viņai alkometrs uzrāda 3,14 promiles. “Vinnētāja! Dod pieci!” sauc Ilze.
Prieks gan ir īss, jo drīz vien Ilze neslēpj sašutumu - kā tas var būt, ka kādai ir augstākas promiles, ja viņa ir par citām izdzērusi vairāk. Ilze sadūšojas pūst otrreiz, lai pārbaudītu rādījuma precizitāti. Un patiesi, otrais mērījums jau uzrāda 2,94 promiles, par ko Ilze izrāda absolūtu sajūsmu. Arī pirms došanās ceļā Ilze iedzer ceļakāju, neslēpjot, ka iepriekš jau izdzērusi gandrīz pusotru litru stiprā grādīgā...
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībnieces
