Sofijas Vergaras ceļš uz "Emmy" ceremoniju beidzās slimnīcā
foto: Mediapunch/Shutterstock/ Vida Press
Sofija Vergara pasākumā vienu dienu pirms “Emmy” balvu ceremonijas.
Slavenības

Sofijas Vergaras ceļš uz "Emmy" ceremoniju beidzās slimnīcā

Gerda Ansone

Jauns.lv

Sofija Vergara, kura plašāk pazīstama ar lomu seriālā “Amerikāņu ģimenīte” (“Modern Family”) un dalību šova “America’s Got Talent” žūrijā, bija spiesta palaist garām 2025. gada “Emmy” balvu vakaru, jo aktrisei radās pēkšņas veselības problēmas. Sofija steigšus nogādāta slimnīcā tieši tad, kad gatavojās doties uz ceremoniju.

Sofijas Vergaras ceļš uz "Emmy" ceremoniju beidzās...

Aktrise Sofija Vergara sociālajos tīklos pavēstīja faniem, ka ceļā uz balvu pasniegšanas ceremoniju, sajutusies tik slikti, ka nācies braukt uz slimnīcu. Viņa rakstīja: “Netiku līdz “Emmy”, bet tiku līdz slimnīcai! Atvainojos, ka vajadzēja atcelt dalību! Briesmīgākā acu alerģija tieši pirms kāpšanas mašīnā!”

foto: Ekrānuzņēmums
Sofijas Vergaras acs ir ļoti pietūkusi.
Sofijas Vergaras acs ir ļoti pietūkusi.

Vienā no fotogrāfijām redzams, ka Sofijas acs ir pamatīgi pietūkusi, bet video viņa parādīta atgūlusies slimnīcas gultā. Vēl citā video viņu var skatīt skalojam aci pie izlietnes. Satrauktie fani nekavējoties steidzās komentāros vēlēt aktrisei drīzu atlabšanu: “Ak, nē! Ātru izveseļošanos!”, “Lūdzos par Tavu atveseļošanos” un “Atpūties un jūties labāk!”.

foto: Ekrānuzņēmums
Slimnīcas gultā.
Slimnīcas gultā.

Negaidītā vizīte slimnīcā notika īsi pēc tam, kad Sofija bija dalījusies ar seksapīlu fotogrāfiju peldkostīmā no brīvdienām Ibizā. 52 gadus vecā aktrise izvēlējusies peldkostīmu no savas “Walmart” kolekcijas, kas radīta “īstām sievietēm pēc četrdesmit”.

foto: Ekrānuzņēmums
Aktrise skalo aci zem tekošā ūdens.
Aktrise skalo aci zem tekošā ūdens.

Sarunā ar “E! News” Sofija stāstīja: “Peldkostīmi sievietēm vienmēr ir izaicinājums – neatkarīgi no vecuma, izmēra vai rases. Kad kļūsti vecāka, ķermenis mainās, tāpēc ir labi, ja peldkostīms palīdz formēt, veidot siluetu un izcelt to, kas tev ir skaists.”

Saulainajā fotogrāfijā, ko Sofija publiskoja soctīklos, viņa bija tērpusies purpura un rozā toņu ziedu raksta peldkostīmā ar dziļu dekoltē un sasienamu kakla lencīti. Brūnos garos matus aktrise bija ieveidojusi vieglās lokās un atstājusi brīvi krītam pār pleciem, kamēr pati vērās tālumā, rokas atbalstot uz gurniem.

foto: Ekrānuzņēmums
"Sofija peldkostīmā no savas līnijas, kas paredzēts "īstām sievietēm pēc četrdesmit".
"Sofija peldkostīmā no savas līnijas, kas paredzēts "īstām sievietēm pēc četrdesmit".

Sofija labprāt runā par pašapziņu un sava ķermeņa pieņemšanu. Iepriekš žurnālam “Glamour” viņa atklājusi: “Esmu vienmēr bijusi apmierināta ar to, kas man dots… Mēs reti kad esam pilnībā apmierināti, bet es vienmēr sev atgādinu, ka jābūt pateicīgai par to, kas man ir. Skaistums patiesībā ir pārliecība. Ja jūties skaista, tad tu arī esi skaista!”

Tēmas

Sofija VergaraAlerģijaWalmartEmmy

Citi šobrīd lasa