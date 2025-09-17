Sofijas Vergaras ceļš uz "Emmy" ceremoniju beidzās slimnīcā
Sofija Vergara, kura plašāk pazīstama ar lomu seriālā “Amerikāņu ģimenīte” (“Modern Family”) un dalību šova “America’s Got Talent” žūrijā, bija spiesta palaist garām 2025. gada “Emmy” balvu vakaru, jo aktrisei radās pēkšņas veselības problēmas. Sofija steigšus nogādāta slimnīcā tieši tad, kad gatavojās doties uz ceremoniju.
Aktrise Sofija Vergara sociālajos tīklos pavēstīja faniem, ka ceļā uz balvu pasniegšanas ceremoniju, sajutusies tik slikti, ka nācies braukt uz slimnīcu. Viņa rakstīja: “Netiku līdz “Emmy”, bet tiku līdz slimnīcai! Atvainojos, ka vajadzēja atcelt dalību! Briesmīgākā acu alerģija tieši pirms kāpšanas mašīnā!”
Vienā no fotogrāfijām redzams, ka Sofijas acs ir pamatīgi pietūkusi, bet video viņa parādīta atgūlusies slimnīcas gultā. Vēl citā video viņu var skatīt skalojam aci pie izlietnes. Satrauktie fani nekavējoties steidzās komentāros vēlēt aktrisei drīzu atlabšanu: “Ak, nē! Ātru izveseļošanos!”, “Lūdzos par Tavu atveseļošanos” un “Atpūties un jūties labāk!”.
Negaidītā vizīte slimnīcā notika īsi pēc tam, kad Sofija bija dalījusies ar seksapīlu fotogrāfiju peldkostīmā no brīvdienām Ibizā. 52 gadus vecā aktrise izvēlējusies peldkostīmu no savas “Walmart” kolekcijas, kas radīta “īstām sievietēm pēc četrdesmit”.
Sarunā ar “E! News” Sofija stāstīja: “Peldkostīmi sievietēm vienmēr ir izaicinājums – neatkarīgi no vecuma, izmēra vai rases. Kad kļūsti vecāka, ķermenis mainās, tāpēc ir labi, ja peldkostīms palīdz formēt, veidot siluetu un izcelt to, kas tev ir skaists.”
Saulainajā fotogrāfijā, ko Sofija publiskoja soctīklos, viņa bija tērpusies purpura un rozā toņu ziedu raksta peldkostīmā ar dziļu dekoltē un sasienamu kakla lencīti. Brūnos garos matus aktrise bija ieveidojusi vieglās lokās un atstājusi brīvi krītam pār pleciem, kamēr pati vērās tālumā, rokas atbalstot uz gurniem.
Sofija labprāt runā par pašapziņu un sava ķermeņa pieņemšanu. Iepriekš žurnālam “Glamour” viņa atklājusi: “Esmu vienmēr bijusi apmierināta ar to, kas man dots… Mēs reti kad esam pilnībā apmierināti, bet es vienmēr sev atgādinu, ka jābūt pateicīgai par to, kas man ir. Skaistums patiesībā ir pārliecība. Ja jūties skaista, tad tu arī esi skaista!”