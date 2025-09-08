Latvietis Daniels Gulbis izcīnījis "Emmy" balvu radošo mākslu kategorijā
77. "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonijā uzvaru kategorijā "Inovācijas jaunajos medijos" izcīnīja projekts “White Rabbit”, kuru studijā "Shibuya.Film" veidoja starptautiska radošo profesionāļu komanda. Projektu īstenot palīdzēja arī latvietis Daniels Gulbis, kurš bija tā mākslinieciskais vadītājs.
"Balvu saņēma visa "White Rabbit" un Shibuya komanda, un esmu ļoti pateicīgs būt tās daļa un strādāt kopā ar tik talantīgiem māksliniekiem," vietnē "Facebook" norāda Daniels, publicējot foto ar trofeju.
“White Rabbit” režisori un scenāristi ir Maciej Kuciara un Emily Yang, kuri darbā apvienoja animāciju ar interaktīvu stāstījumu. "White Rabbit" nav klasisks kino darbs, bet gan radošs eksperiments starp filmu, spēli un digitālo pieredzi. Projekta galvenā varone ir Mirai – tēls, kas pamostas nezināmā pasaulē un pamazām atklāj, ka viņa pati ir mākslīgais intelekts.
Atšķirībā no tradicionālām filmām, “White Rabbit” ļauj skatītājam ne tikai vērot, bet arī interaktīvi piedzīvot stāstu. Tas nozīmē, ka skatītāja izvēles un iesaiste ietekmē to, kā atklājas Mirai ceļš un ko viņa saprot par savu identitāti. Šādā veidā darbs apvieno kino estētiku ar spēļu pasaules elementiem, radot jaunu veidu, kā cilvēki var izjust stāstu.