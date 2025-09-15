"Emmy 2025" tērpu parāde
2025. gada 14. septembrī Losandželosā notika "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonija.
Sarkanais paklājs
Šodien 10:55
Dženna Ortega, Skārleta Johansone, Sidnija Svīnija un citas zvaigznes žilbina "Emmy" ceremonijā. FOTOGALERIJA
Svētdienas vakarā Losandželosā norisinājās šī gada "Emmy" balvu ceremonija - viens no spožākajiem televīzijas pasaules notikumiem. Sarkanā paklāja gaisotne bija piepildīta ar fotokameru zibšņiem un sajūsmas aplausiem, jo dāmas tajā patiesi žilbināja.
Fotogrāfu priekšā iznāca iznesīgas un elegantas kino un televīzijas zvaigznes - gan jaunās paaudzes talanti, kas tikai sāk iekarot skatītāju sirdis, gan jau labi zināmas aktrises, kuru vārdi ierakstīti Holivudas vēsturē.
Uzslavas vārdi tika gan Skārlietai Johansonei un Selēnai Gomesai, gan Džīnai Smārtai un Sidnijai Svīnijai, gan Džennai Ortegai, kura īpaši tika slavēta par spēju gotisko estētiku, kas kļuvusi par viņas vizītkarti pēc seriāla "Wednesday", apvienot ar augstās modes eleganci.