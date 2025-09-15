Pasniegtas "Emmy" balvas, 13 iegūst Seta Rougena komēdijseriāls "The Studio"
Losandželosā svētdien "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonijā, godinot izcilākos veikumus televīzijā, labākā seriāla drāmas balvu ieguva seriāls "The Pitt", bet komēdiju kategorijā uzvarēja seriāls "The Studio", kas kopumā tika pie 13 balvām.
Kā labākais miniseriāls tika godalgots "Adolescence" ("Pusaudzība"), kas triumfēja sešās no "svarīgākajām" kategorijām.
"Emmy" ieguvēji:
Labākais komēdijseriāls - "The Studio"
Labākais drāmas seriāls - "The Pitt"
Labākais miniseriāls - "Adolescence".
Labākais realitātes sacensību šovs - "The Traitors"
Labākais sarunu šovs: "The Late Show with Stephen Colbert"
Labākais varietē speciālizlaidums - "Saturday Night Live 50th Anniversary Special".
Labākais aktieris komēdijseriālā - Sets Rougens ("The Studio")
Labākā aktrise komēdijseriālā - Džīna Smārta ("Hacks")
Labākais aktieris drāmas seriālā - Noā Vails ("The Pitt")
Labākā aktrise drāmas seriālā - Brita Lovera ("Severance")
Labākais aktieris miniseriālā vai filmā - Stīvens Greiems ("Adolescence")
Labākā aktrise miniseriālā vai filmā - Kristina Milioti ("The Pengiun")
Otrā plāna aktieris komēdijseriālā - Džefs Hillers ("Somebody Somewhere")
Otrā plāna aktrise komēdijseriālā - Hanna Einbindere ("Hacks")
Otrā plāna aktieris drāmas seriālā - Tremels Tilmans ("Severance")
Otrā plāna aktrise drāmas seriālā - Katrina LaNasa ("The Pitt")
Otrā plāna aktieris miniseriālā vai filmā - Ouens Kūpers ("Adolescence")
Otrā plāna aktrise miniseriālā vai filmā - Erina Dohertija ("Adolescence")
Labākā komēdijseriāla režija - "The Studio" sērija "The Oner", režisori Sets Rougens un Evans Goldbergs
Labākā drāmas seriāla režija - "Slow Horses" sērija "Hello Goodbye", režisors Adams Randals.
Labākā miniseriāla vai filmas režija - "Adolescence", režisors Filips Barantini.
Labākais komēdijseriāla scenārijs - "The Studio" sērija "The Promotion", scenārija autori Sets Rougens, Pīters Hviks, Alekss Gregorijs, Frīda Peresa un Evans Goldbergs
Labākais drāmas seriāla scenārijs - "Andor" epizode "Welcome to the Rebellion", scenārija autors Dens Gilrojs
Labākais miniseriāla vai filmas scenārijs- seriāls "Adolescence", scenārija autori Džeks Torns un Stīvens Greiems