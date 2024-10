"Emmy", "Grammy", "Oskars" un "Tony"! Slavenības, kurām pietrūkst tikai viena balva līdz pilnam komplektam

Martins Skorsēze ir plaši slavēts kā viens no visu laiku izcilākajiem filmu režisoriem, pateicoties savai izcilajai karjerai un būtiskajam ieguldījumam kino industrijā. Skorsēze ir slavēts par savām spējām izvilkt no aktieriem to labāko. Daudzi aktieri, piemēram, Roberts De Niro un Leonardo Di Kaprio, ir sadarbojušies ar viņu vairākas reizes, un šīs sadarbības rezultātā ir radušās dažas no labākajām viņu karjeras lomām.