FOTO: ar stāvovācijām sagaida Dzintras Gekas-Vaskas pirmizrādi “Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis”

26. augustā kinoteātrī “Splendid Palace” notika režisores Dzintras Gekas-Vaskas jaunākās dokumentālās filmas “Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis” pirmizrāde. Vakara noslēgumā skatītāji režisori un filmas radošo komandu sveica ar ilgām stāvovācijām, apliecinot patiesu pateicību par iespēju ieraudzīt izcilo dziesminieku Haraldu Sīmani uz kino ekrāna.
26. augustā kinoteātrī "Splendid Palace" notika režisores Dzintras Gekas-Vaskas jaunākās dokumentālās filmas "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis" pirmizrāde.
Filma ir veltīta dziesminiekam, komponistam un jumiķim Haraldam Sīmanim (1951–2022) - neatkārtojamai balsij Latvijas kultūrā, kura dziesmas apvieno garīgumu, protestu un dzīves patiesumu. Viņš bija pašizteiksmes mākslinieks, kurš ar savu dziedājumu un mūziku pārsniedza laika, politikas un žanru robežas. Viņš bija komponists, kurš pašmācības ceļā apguvis komponēšanas mākslu, un ērģelnieks, kura radītajās dziesmās apvienojās protests, garīgums un dvēseles atklātība.
Filma seko dziesminieka Haralda Sīmaņa pēdējiem dzīves gadiem, kas parāda dzīves patiesās vērtības - mīlestību, draudzību un spēju būt radošam līdz pēdējam elpas vilcienam. Filmā izmantoti unikāli 1980.-1990. gadu foto un video materiāli no Imanta Pulksteņa, Ingvara Leita, LTV un personīgajiem arhīviem. Šie video un fotogrāfijas ir nozīmīgs vēsturisks liecību krājums, kas papildina filmas emocionālo un izzinošo slāni, radot dzīvu klātbūtnes sajūtu un ļaujot pieredzēt to, kā toreiz dzīvoja paši varoņi.
Filma turpina režisores iecerēto dokumentālo triloģiju “Sibīrijas bērni”, “Trimdas bērni” un “Pēckara bērni”. Pēdējās daļas ietvaros tiek veidotas portretfilmas par izciliem Latvijas kultūras cilvēkiem. Skatītāji jau iepazinuši darbus par Juri Jurjānu un Mārtiņu Vilsonu, bet tagad pie skatītājiem nonāk stāsts par Haraldu Sīmani.
Tuvākie filmas seansi, kuros būs tikšanās ar režisori Dzintru Geku-Vasku un filmas radošo komandu:
- 8. septembrī kinoteātrī “Spelndid Palace”, Rīgā
- 11. septembrī Rotko centrā, Daugavpilī;
- 12. septembrī, Gorā, Rēzeknē;
- 18. septembris Wiktorijā, Liepājā;
- 28. septembrī Kuldīgas Kultūras centrā, Kuldīgā un "Kino Rio", Ventspilī;
- 4. oktobris “Kino Auseklis” Talsos.
Filmas radošā komanda: režisore, scenārija autore un producente Dzintra Geka-Vaska, operators Viktors Gribermans, montāžas režisori Sandra Alksne un Armands Zvirbulis, skaņu režisors Artis Lūsis. Haralda Sīmaņa mūzika, filmas veidošanā izmantoti ģimenes un draugu personīgie video un foto arhīvi.