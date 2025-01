Hokeja leģenda Sandis Ozoliņš: "Tie ir mani lielākie sasniegumi – pārvarēt savas bailes"

Neslēpšu, iesāku to tāpēc, ka cerēju – ja nodarbošos ar jogu un meditēšu, mana dzīve kļūs brīva no lietām, kas ir nepatīkamas. Staigāšu apgarots, viss būs tikai kolosāli. Un varbūt tā arī būtu, ja es atteiktos no visām laicīgajām lietām. Bet man patīk laicīgā dzīve, patīk arī būt sabiedrībā. Man patīk, ka man ir ģimene. Vientulīga meditēšana nav domāta man. Tā nu mans cerību burbulis par to, ka, nodarbojoties ar jogu, man vairs nebūs jārisina ikdienas jautājumi, pārplīsa. Tagad to daru, lai fiziski justos labāk. Un tas man ir arī palīdzējis ar skaidrāku attieksmi skatīties uz to, kas notiek manā dzīvē. Tas nav atrisinājis pilnīgi neko, bet devis prasmi… Kā to varētu definēt? Es to saucu par nelielu pauzi pirms lēmuma pieņemšanas. Prasme piebremzēt, lai padomātu.