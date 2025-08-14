Viss, kas jāzina festivāla “Zibens pa dibenu” apmeklētājiem
15.augustā plkst.20 Ogres estrādē, atzīmējot 40 gadus kopš grupas “Pērkons” leģendārā Ogres koncerta, norisināsies rokfestivāls “Zibens pa dibenu”, kurā uz skatuves kāps Latvijas pankroka leģendas “Inokentijs Mārpls”, klasiskās mūzikas huligāni grupa “Dagamba”, latviešu folkmetāla grandi “Skyforger” un, protams, pats “Pērkons”.
Festivālā gaidāmas arī negaidītas muzikālas performances, piedaloties jaunajai un daudzsološajai folka/progresīvā roka grupai “The Silver Grooves”, mūziķim Reinim Sējānam un vijolniecei Justīnei Kulakovai - Sipņevskai, īstā Jura Kulakova garā apvienojot roka un akadēmiskās mūzikas jaudu.
Visa festivāla laikā apmeklētāji varēs aplūkot lielformāta fotoizstādi, kurā ne tikai būs apskatāmas vēsturiskās grupas “Pērkons” 1985. gada Ogres koncerta fotogrāfijas, kuras līdz šim glabājās Latvijas Nacionālā arhīva krājumos, bet ar “Overly” papildinātās realitātes palīdzību būs arī iespēja iejusties to laiku atmosfērā caur Jura Podnieka dokumentālās filmas “Vai viegli būt jaunam?” oriģinālajiem kadriem un 80. gadu “Pērkona” videoklipiem. Izstādi radīja eventpartner.lv, un tās tapšanu atbalstīja tipogrāfija “abi2” un “Jura Podnieka studija”.
Kas jāņem vērā festivāla apmeklētājiem?
Ieeja festivāla teritorijā no plkst. 19.00, koncerta sākums – plkst.20.00.
Festivāla programma:
20.00 – 20.40 “Inokentijs Mārpls”
21.00 – 22.00 “Dagamba”
22.20 – 23.20 “Skyforger”
23.35 – 23.45 Justīne Kulakova-Sipņevska
23.45 – 00.00 “The Silver Grooves”
00.00 – 01.30 Pērkons
*Muzikālas starpspēles sniegs DJ Dambis.
NOKĻŪŠANA
Ar vilcienu
*Naktī pēc festivāla “Vivi” nodrošinās papildvilcienus uz Rīgu un Aizkraukli, kas aties no Ogres stacijas plkst.02.00
Ar automašīnu
*Festivāla norises dienā būs ierobežota satiksme un iespēja novietot auto Ogres estrādes apkārtnē, tāpēc aicinām sekot līdzi ceļa norādēm!
*Tieši pretī Ogres estrādes ieejai būs pieejamas īpaši apzīmētas autostāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti.
*Auto aicinām novietot Ogres publiskajās autostāvvietās un izmantot iespēju jaukai pastaigai pāri Ogres upes gājēju tiltiņam. Publisko autostāvvietu karte pieejama šeit: https://ej.uz/ogreparking *
*Karte informatīva – novietojot automašīnu, lūdzu, sekojiet izvietotajām ceļazīmēm uz ceļa!
CITAS IESPĒJAS
Ēdināšana
Festivāla teritorijā apmeklētājiem būs pieejami dzērieni un ēdieni.
Izklaide
Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt kosmiska lidojuma sajūtas atrakcijā “Orbitron” – trīs dimensiju šūpolēs.
VIP zona:
VIP biļešu īpašniekiem
• atsevišķa ieeja pasākumā;
• garantēta sēdvieta pie galdiņa;
• atsevišķa pieeja labierīcībām,
• atsevišķi pieejams VIP bārs;
• vislabākais skats uz skatuvi;
• pārsteigums no pasākuma rīkotājiem
Festivāla teritorijā aizliegts:
• Ienest un lietot alkoholu, kas iegādāts ārpus pasākuma teritorijas, narkotiskās vielas vai bīstamus priekšmetus (ieročus, sprāgstvielas, asus priekšmetus, stikla taru, lietussargus u.tml.);
• Ienest savus ēdienus un dzērienus;
• Lietot atklātu uguni (piem., grilus, sveces, lāpas u.tml.);
• Veikt komercdarbību vai reklāmas aktivitātes bez organizatora rakstiskas atļaujas;
• Bojāt pasākuma infrastruktūru, citu apmeklētāju vai vietējo īpašumu;
• Pārvietoties ar velosipēdiem, skrejriteņiem vai citām mehāniskām ierīcēm.
• Ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību vai radīt traucējumus.