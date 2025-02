Vai mācītāja Krista Kalniņa meitas dalība erotiskajā filmā "Ekstāze" iedragāja viņa izredzes kļūt par arhibīskapu?

Viņa zinājusi, ka bioloģiskais tēvs ir Krists Kalniņš, taču nekādu traģēdiju šajā situācijā nav centusies meklēt. “Biju lietas kursā, kas ir mani radinieki. Redzēju viņus TV, žurnālos. Nenoliedzami, paaugoties ik pa laikam uzjundīja tādas kā ilgas, radās jautājumi, dažkārt uznāca bēdas, bet tas bija pārejoši. Bija tā... Centīšos noformulēt. Tu esi ļoti jauns, visu mūžu esi dzīvojis vienā ģimenē un kaut kādiem saviem lēmumiem vēl neesi tik spēcīgs, jo saproti, ka tie tajā brīdī var sāpināt citus cilvēkus. Nu nejutos tik stipra, lai jauna un nenobriedusi pati meklētu kontaktu ar tēvu un viņa dzimtu. Bet, kad man pienāca sešpadsmit septiņpadsmit gadi, pirmkārt, radās kaut kāda spēcīgāka vilkme, otrkārt... uzradās Rēzija! Tas tiešām ir neticams, brīnumains stāsts, jo Rēzija caur savu kolēģi Katrīni Pasternaku, kas bija draudzene manai skolotājai, dabūja manu tālruņa numuru. Viņa man uzrakstīja. Sākām sarakstīties, kādas trīs reizes organizējām satikšanos, bet atzīšos – es nobijos un neatnācu. Taču, kad beidzot šī satikšanās notika, nebija šaubu – tie ir manējie! Pazuda visi kādreiz uzpeldējušie jautājumi, un iestājās miers. Tas, par ko varu teikt paldies savam tēvam Kristam, ir mans izskats, kas nepārprotami nāk no Kalniņiem, jo mana mamma ir gaišmate ar gaišu ādu un zaļām acīm. Bet lielāko pateicību pret tēvu izjūtu tajā apstāklī, ka tagad man ir ļoti daudz radinieku. No mammas puses man ir deviņus gadus jaunāka māsa Patrīcija, un no tēta puses – vēl pieci brāļi un māsas. Kristam ir brīnišķīga sieva Linda, mana vārda māsa, kuru tiešām dievinu un ar kuru man ir izveidojušās ļoti foršas attiecības,” tā pirms dažiem gadiem attiecības ar kuplo radu saimi raksturoja Linda.