Džilindžers par filmu “Ekstāze” un darbu ar aktieriem: “Es no viņiem dabūšu to, ko es gribu dabūt”

Uz raidījuma vadītāja Paula Timrota jautājumu par to, vai teātra izrādes režija un filmas režija atšķiras vai ir tas pats, Džilindžers skaidro: “Ir cits, bet režisors ir režisors. Tāpat tu stāsti savu stāstu, varbūt atšķiras paņēmieni nedaudz, bet, ja tu visu mūžu dzīvo filmās, tad kur problēma?” Režisors atminas intensīvo filmēšanas procesu, kas bijis 12 stundas dienā, 28 dienu garumā.

“Pēc tam tu esi vienkārši beigts un tev vajag kaut kādi mēnesi atiešanai. Es aizbraucu uz Itāliju un mierīgi atgāju, un atbraucu svaigu galvu, tad es nemaz ātrāk negribēju redzēt,” par safilmēto materiālu pirms montāžas procesa stāsta Džilindžers, “Tā arī lielie meistari stāsta, – ka obligāti jāļauj nosēsties. Kamēr tu esi tajā iekšā, tu nevari racionāli to uztvert.” Tāpat filmas procesā režisors kopā ar operatoru Jāni Eglīti daudz improvizējuši.

“Aktieri bija superīgi, līdz ar to varēja ļauties improvizācijai,” par sadarbību ar aktieriem turpina Džilindžers, “Man ir sava pārliecība, ka es no viņiem dabūšu to, ko es gribu dabūt. Tā priekšrocība teātra režisoram ir – pa visu apzināto dzīvi, profesijā 30 gadus, ikdienā strādā ar aktieriem, nepārtraukti taisi izrādi pēc izrādes principā. Kino režisori ar aktieriem strādā reizi trīs gados, varbūt pat retāk. Līdz ar to viņiem pat ir grūtāk, jo viņiem nav tās pieredzes, kādā veidā to, ko viņi grib, dabūt no tiem aktieriem ārā.”

