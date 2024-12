Kāpēc Nikola Kidmena nožēlo vienu jaunības lēmumu? Stāsts par dušas cepuri

Viņa atzina, ka atteikusies no lomas vienā no režisores studentu filmām, jo "negribēja filmā valkāt dušas cepuri", vēsta "W Magazine". Nikola skaidroja, ka viņas dramatiskajā skolā tika iestudēta Tenesija Viljamsa luga "Jaunības saldais putns", kur viņa atveidoja Princesi. "Režisore Džeina Kempione ieradās un apsēdās mazās teātra zāles aizmugurē, un pēc tam uzaicināja mani uz vienu no savām studentu filmām," sacīja Holivudas zvaigzne. "Bet es nepiekritu – es negribēju valkāt dušas cepuri un izskatīties nepievilcīgi... [Tā ir] milzīga nožēla. Kāda liela nožēla!"