Diddy lietā parādījies liecinieks ar videoierakstiem, kuros reperis redzams ar saviem upuriem – to vidū vairākas slavenības

Advokāte Ariela Mičela pastāstīja, ka viens no viņas klientiem ceturtdien tika uzaicināts liecināt zvērināto tiesas priekšā. Pēc Mičelas teiktā, šis klients nav iesniedzis nevienu prasību pret Kombsu un neapgalvo, ka ir cietušais no viņa iespējamā pārkāpuma. Viņš ir liecinieks, kuram ir informācija un pierādījumi par apsūdzībām seksuālā vardarbībā un citiem Kombsa pārkāpumiem, no kuriem daži, iespējams, ir saistīti ar liela mēroga slavenībām.