Pēc Liama Peina nāves visi pieci "One Direction" albumi atgriežas mūzikas topu augšgalos

Trīs no "One Direction" singliem arī atkārtoti nonākuši Top 40, savukārt Peina pēdējais solo singls "Teardrops" debitējis topā 85. vietā. Topos atgriezušās arī tādas "One Direction" dziesmas kā "Night Changes", "Story Of My Life" un "What Makes You Beautiful".