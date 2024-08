"Ar manu rakstisku atļauju". Juris Pavītols nācis klajā ar jaunumiem par nosaukuma "Līvi" izmantošanu

Pavītols norāda, ka pirms diviem gadiem jau esot Liepājā nosvinēta "Līvu" 50 gadu jubileja, uz to aicināts arī pašreizējais grupas līderis Ainars Virga, kas gan atbildējis: "Kad tad īsti ir tie "Līvi" dibināti? Un priecīgu svinēšanu!” Viņam tad Pavītols teicis: "Ainar: Tevi uzaicināja grupā Ērika vietā 15 gadus pēc grupas dibināšanas (es ar kultūras ministra pavēli jau biju toreiz pirms trijiem gadiem no grupas atlaists), tāpēc domāju, ka neviens tev neliedz dibināt savu grupu un dziedāt gan tava "Līvu" laika, gan jaunākas dziesmas, bet nav tev kā ienācējam grupā morālu tiesību vēlāk savākt mūziķus un nosaukt tos ne sevis dibinātas grupas vārdā (un ne tik to vien)! Tas ir, kā pats bieži mīli teikt - smieklīgi, kaut patiesībā tā ir visprastākā lielummānija un cinisms! Ļoti ceru, ka šo nekaunību straumi beidzot pārtrauksi jau ar rītdienu!"