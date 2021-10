Kāpēc "Singapūras satīns" sava albuma izdošanu svinēja bez līdera Kristapa Strūberga

Plašāku uzmanību "Singapūras satīnam", kas pastāv jau sešus gadus, pievērsa ne vien grupas iekļūšana ar dziesmu "Piededzini mann" aptaujas "Muzikālā banka" laureātu trijniekā pirms gandrīz diviem gadiem, bet arī Kristapa Strūberga aktivitātes populāros projektos: galvenā loma seriālā "Lielie Muļķi", dalība "Gandrīz ideālajās vakariņās" un uzvara kā Nelabajam TV3 šova "Balss maskā" pirmajā sezonā. Protams, mazsvarīgs atpazīstamības veicināšanā nav bijis arī citu grupas biedru ieguldījums: Edgars Bāliņš kā stendapa mākslinieks un Lielo Muļķu Raimītis, Jānis Krīvēns jeb Krivenchy – kā šova "Balss maskā" viens no detektīviem un Go3 dokumentālā projekta "Bolīvija. Pa kokas pēdām" vadītājs. Jāpiebilst, ka Strūbergs, kā atzinuši grupas puiši paši, esot vienīgais no viņiem, kas māk dziedāt, kā arī ir mūzikas radītājs. Tāpēc itin liels bija pārsteigums, viņu nesatiekot grupai tiešām nozīmīgā brīdī – jaunā albuma prezentācijā.

Skandālu gads

Līdztekus izklaides projektiem sabiedrība Kristapu Strūbergu tika iepazinusi arī kā divu bērnu gādīgu tēvu, mīlošu vīru un īstenu latgalieti, kura saknes ir Viļānos. Tāpēc tautieši bija šokēti, šā gada maijā soctīklos pamanot mūziķa sievas Mairitas ierakstu, kurā viņa vīru vainoja vardarbībā, bezatbildībā par ģimenes finansiālo pusi, paziņojot, ka no šādām attiecībām aiziet. Ieraksts izraisīja skandālu, kas kā lavīna vēlās pāri ne tikai Strūbergu ģimenes galvām. Kamēr Mairita sniedza intervijas medijiem, tostarp Latvijas Televīzijai, vainojot vīru vardarbībā, bet neko konkrēti tā arī nepasakot, Kristaps strikti klusēja, savu viedokli par notikušo paužot vien Instagram ierakstā – nekad neesot ne sitis sievietei, ne bez iztikas līdzekļiem atstājis savus dēlus, kurus mīlot par visu vairāk pasaulē. Reaģējot uz vārdu “vardarbība”, grupas "Singapūras satīns" skaņdarbi tika izņemti no, piemēram, "Radio5.lv" rotācijas, bet grupas biedru iestāšanās par savu kolēģi, sakot, ka mūziķa sievas teiktais neatbilst patiesībai un ka konflikta risināšana būtu tomēr atstājama kā abu darīšana, raisīja pārmetumus grupai kā vardarbības atbalstītājai. Kas īsti starp abiem bija noticis, netiek izpausts, iespējams, arī gaidāmu tiesu darbu dēļ.

Kristaps pēc uzvaras šova "Balss maskā" pirmajā sezonā.

Šis nav vienīgais skandāls, kas šogad piemeklējis Kristapu. Viņa vārds saistās arī ar “baltā pulverīša” lietu, kas pirms gandrīz mēneša izpeldēja gaismā jeb sociālajos tīklos no dziedātājas un šovu zvaigznes Alises Haijimas nopludināta video. Tajā bija redzams, kā vairāki Latvijas šovbiznesa vidē pazīstami cilvēki iešņauc baltu pulverīti, un šīs darbības stipri atgādināja kokaīna lietošanu. Neraugoties uz to, ka šajā bariņā, kas dauzījās pa Islandi it kā jauna šova filmēšanas sakarā, bija arī Strūbergs, šoreiz viņš tika cauri salīdzinoši sveikā, jo lielākais nosodījums par iesaistīšanos tādās darbībās tika piecu bērnu tēvam, Ērgļu novada aktīvistam Mārim Oltem, jauniešus atstājot viņiem piestāvošajā bezrūpībā un atrunās, ka baltā šņaucamviela īstenībā bijusi nevainīgs joku pulveris.

“Grupā viss ir kārtībā!”

Savādi, ka jaunā un digitāli pieejamā albuma "Stonks" prezentācijā, kurā piedalījās un nelielā koncertā uzstājās gan grupas puiši, gan Samanta Tīna, kas ar "Singapūras satīnu" nesen vienojusies dziesmā "Plāksteris", nevienu brīdi netika piesaukts Strūberga vārds. “Mēs paši uzskatām, ka šis albums ir labākā mūzika, ko jebkad esam radījuši. Un tas apmierinās pilnīgi visus fanus. Mēs tam svēti ticam,” savā feisbuka profilā vēstīja repa apvienība, kas tikusi līdz līgumam ar "Universal Music Group", tā akcentējot notikuma nozīmīgumu. No rīta satīnieši viesojās arī TV3 raidījumā "900 sekundes", piebilstot, ka divi grupas biedri, tostarp Kristaps, nav klāt personīgu iemeslu dēļ.

Vaicāts, kāpēc Kristaps nepiedalās albuma ieskandināšanas pasākumā, viens no viņa kolēģiem Kārlis Zenne bija izvairīgs, sākotnējo atbildi noreducējot līdz “viņš ir noguris, gribēja atpūsties”. “Nekāda skandāla tur nav. Katram ir savi grafiki un citas lietas, nevar visu apvienot, bet grupā viss ir kārtībā. Tāpat esam draugi un kā viena ģimene. Grupa ir tādā pašā sastāvā,” dienu vēlāk sarunā ar "Kas Jauns" izteicās Zenne. Arī Krīvēns par šo tematu nebija runīgāks, vien iebilstot pieņēmumam, ka Kristapa nepiedalīšanās varētu būt kā šķelšanās "Singapūras satīna" dalībnieku vidū. “Viss ir kārtībā, neviens nekur nav aizgājis,” pauda Krivenchy. Versiju, ka, iespējams, pret Strūbergu jeb Su$hi Takeøut noteiktas kādas sankcijas minēto skandālu dēļ – jo tomēr sadarbība ar prestižu ārzemju mūzikas kompāniju varētu diktēt arī savu “ētikas kodeksu” –, gan neviens neapstiprināja.

Ar mūziķi sazināties izdevās portālam Jauns.lv, un Strūbergs sniedza savu skaidrojumu par to, kāpēc nav bijis šajā pasākumā. No "Singapūras satīna" viņš, protams, aizgājis nav. "Esmu grupā. Vienmēr esmu tur bijis, un tā ir mana ģimene. Esam kas vairāk par grupu. Uz pasākumu nebiju, jo esmu iesaistīts dažādos projektos, kuri bija jārisina, plus personīgie iemesli, kā arī tāpēc, lai es nenozagtu uzmanību no "Satīna" albuma, no visiem džekiem, no pasākuma iemesla," tā Kristaps.

"Nevēlējos būt egoists, lai atņemtu svētkus grupai, "Universal" lieliskajai komandai, kuri dod mums palīdzību ne tikai kā leibls, bet palīdz mums kā cilvēkiem. "Universal" ir mūsu ģimene. Tas bija mans lēmums, lai nebojātu svētkus, kur žurnālisti man jau tikai jautātu par kaut kādam citam lietām," norādīja Strūbergs.

