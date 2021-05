"Jā, mūsu ģimenē ir bijusi policijas iejaukšanās ģimenes konfliktā. Taču tas arī ir vienīgais patiesais fakts manas bijušās dzīvesbiedres uzrunā. Cietusī šajā situācijā nebūt nebija viņa! Par to ir pierādījumi un videoliecības, kuras diemžēl LTV neņēma vērā, pārraidot sižetu tikai no viena skatupunkta," raksta Strūbergs.

Viņš stāsta, ka jau vairākus mēnešus nedzīvo kopā ar Mairitu. "Ja viņa publiski saka, ka ir "nolēmusi aiziet" no vardarbīgām attiecībām, tad es varu droši teikt, ka es jau esmu aizgājis no vardarbīgām attiecībām jau pirms vairākiem mēnešiem," skaidro mūziķis.

Kā jau iepriekš publiski minēja, viņš vēlreiz atgādina, ka nekad nav bijis vardarbīgs. "Nekad neesmu iesitis Mairitai, vēl jo vairāk kaut kā citādi viņu fiziski ietekmējis. Un jebkurš, kurš lūdz man tagad kaut ko komentēt, var droši saņemt tikai šo atbildi: kādiem citiem vārdiem vēl tas jāpasaka?"

Runājot par finansiālo stāvokli, viņš noliedz, ka nebūtu uzturējis savus bērnus: "Tā nav taisnība - to pierāda gan bankas kontu izraksti, gan citi dokumenti, kurus ar advokātu iesniegsim tiesā," raksta Kristaps.

"Ja mana bijusī sieva vēlas nest savus melus publiski, visvairāk kaitējot ne jau sev, bet mūsu bērniem, tad tā ir viņas izvēle," bilst Kristaps, norādot, ka viss iešot oficiālo ceļu ar pierādījumiem, kas apstiprinās viņa vārdu patiesumu.

Kā tas viss publiski sākās?

10. maijā mikroblogošanas vietnē "Twitter" Mairita ierakstīja, ka ir pieņēmusi lēmumu aiziet no vardarbīgām attiecībām un lūdza materiālu palīdzību, norādot, ka tiekot joprojām sodīta no vainīgā puses ar klaju bērnu ignorēšanu, arī no finansiālās puses.

Jā, es esmu sazinājusies un rīkojusies kā visi iesaka darīt - policija, NVO, advokāti utt., bet parādi kāpj, uz darbu netieku, jo mazākais vēl par mazu priekš dārziņa, auklītes vajag, situācija neapskaužama un palīdzība nekāda. — Mairita Rosicka (@my_rita) May 10, 2021

Paldies.

Un jā, valstī joprojām ir problēmas ar atbalstu cilvēkiem, kas nonākušās šādā situācijā. Esmu gatava par to runāt. — Mairita Rosicka (@my_rita) May 10, 2021

Piektdien LTV raidījumā "Panorāma" tika atspoguļots, ka šogad Valsts policija uz izsaukumiem par iespējamu vardarbību pie ģimenes braukusi divreiz. Pirmo reizi 18.martā: "Man tika sists pa galvu. Ja par emocionālo vardarbību būtu redzami zilumi, es būtu viens staigājošs zilums. Un es nevaru to pierādīt," LTV pauda Mairita.

18.martā Mairita vērsusies pēc palīdzības slimnīcā, kur konstatēts galvas sasitums. Mairita norādīja, ka jutusies pazemota gan pēc policijas izsaukuma, gan pēc mediķes komentāriem slimnīcā: "Viņa izmeta to, ka patīk mums tā dzīvot. Es palūdzu runāt tikai un vienīgi par galvu, bet viņa mani centās pierunāt neiet pie ārstiem, ka tas taču nav nekas traks."

Mairitas draudzene sūdzējusies policijai par attieksmi. Dažas dienas vēlāk policija ieradusies vēlreiz pārrunāt situāciju un izskaidrojusi tiesības. Valsts policija to apstiprina. Vēl mēnesi vēlāk – šī gada aprīlī Mairita vēlreiz saukusi Valsts policiju saistībā ar fizisku un emocionālu aizskārumu.

Runājot par lūgumu palīdzēt ar naudu, viņa skaidroja, ka ir finansiāli atkarīga. "Ne tikai tas, ka bērni ir mazi, bet ir pandēmija. Un arī pandēmija ir ļoti ietekmējusi manu darbu. Es biju ļoti finansiāli atkarīga no citiem cilvēkiem. Es pieminēju vārdu vardarbīgas attiecības tāpēc, ka es uzskatu, ka man par to nav jāmelo."

Tāpat Mairita nenoliedza, ka sava vaina ir arī viņas pusē: "Negribu nevienu nomelnot un es negribu teikt, ka, re, kur tas ir slikts, bet es esmu laba. Nē, tā nav! Pagale viena nedeg."