Pētījums: Latvijas uzņēmumos MI ieviešana norit diezgan gausi, atpaliekam arī no Lietuvas
Darbaspēka konsultāciju uzņēmums “ERDA” publicējis Latvijas AI gatavības indeksu. Tas ir pirmais pētījums, kas novērtē, cik nopietni Latvijas uzņēmumi strādā pie mākslīgā intelekta ieviešanas. Galvenais secinājums: lielākā daļa uzņēmumu vēl ir pavisam agrīnā posmā, un Latvija atpaliek ne tikai no Rietumeiropas, bet arī no Lietuvas.
“Lai gan mākslīgā intelekta (MI) izmantošana Eiropas uzņēmumos turpina pieaugt, Latvija šajā ziņā ievērojami atpaliek no kaimiņiem,” sacīja Zane Čulkstēna, “ERDA” dibinātāja un partnere. Pēc "Eurostat" datiem 2025. gadā MI tehnoloģijas izmantoja 42% Dānijas un 21,3% Lietuvas uzņēmumu ar 10 vai vairāk darbiniekiem, bet Latvijā šis rādītājs sasniedza vien 12,2%, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā.
"ERDA" izstrādājis Latvijas MI gatavības indeksu, lai noskaidrotu, vai šī atpalicība atspoguļojas arī tajā, kā uzņēmumi reāli strādā pie MI ieviešanas un MI prasmju integrēšanas savā darbībā. Indekss balstās objektīvos datos, proti, publiski pieejamos darba sludinājumos, kas atklāj, kādas prasmes uzņēmumi patiešām meklē.
Indeksā analizēti vairāk nekā 85 500 darba sludinājumi no aptuveni 13 800 darba devējiem 11 mēnešu periodā (2025. gada jūnijs līdz 2026. gada maijs). Kritērijiem atbilst 1003 darba devēji, proti, Latvijā reģistrēti uzņēmumi ar 50 vai vairāk darbiniekiem un vismaz 5 publicētiem sludinājumiem. No tiem 145 uzņēmumi bija ievietojuši vismaz vienu sludinājumu ar MI prasmju pieprasījumu. Katra uzņēmuma indeksa vērtību aprēķina, kombinējot trīs rādītājus: MI prasmju pieprasījuma īpatsvaru sludinājumos (60% no indeksa), MI prasmju izplatību starp dažādām uzņēmuma funkcijām (30%) un MI unikālo amatu biežums (10%). “ERDA” uzsver, ka indekss ir netiešs rādītājs, kas atspoguļo uzņēmumu MI gatavību, balstoties publiski pieejamos datos, taču nav formāls vai sertificēts uzņēmumu novērtējums.
Ko atklāj rezultāti
Lielākā daļa uzņēmumu vēl ir agrīnā posmā. Indeksa vērtību mediāna ir tikai 9,2 punkti, bet vidējā vērtība 12,8 punkti, ko uz augšu cēlušas dažas spilgtas līderu pozīcijas. MI gatavību šobrīd virza IT, profesionālie pakalpojumi un finanses. Zemākie rādītāji savukārt ir lauksaimniecībā un ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
Pieprasījums pēc MI prasmēm sniedzas arī ārpus IT. Pēc sludinājumu skaita tās visvairāk meklē sistēmanalītiķiem un programmētājiem, taču izteikta MI izplatība redzama arī reklāmas un tirgzinības vecāko speciālistu un grafikas un multimediju dizaineru amatos, un šīs prasmes uzņēmumi galvenokārt sagaida no pieredzējušiem speciālistiem. Interesanti, ka uzņēmuma lielums negarantē priekšrocības: indeksa mediāna mazākiem uzņēmumiem (50 līdz 249 darbinieki) ir 10,3, bet lielākajiem (3000+ darbinieki) tikai 4,8. Tas liecina, ka MI gatavībā izšķirošais nav uzņēmuma izmērs, bet aktīva un mērķtiecīga rīcība.
Indeksa līderi
Indeksa pirmajās vietās ierindojas SIA "Visma Enterprise" (58,5 punkti), SIA "Proof IT" (58,3 punkti) un Picanova GmbH filiāle "Picanova Baltics" (57,3 punkti). Tām seko AS "Scandiweb" (42,5 punkti) un SIA "TILDE" (37,5 punkti). Pilns 145 uzņēmumu reitings, sadalījums pa nozarēm un nozaru līderu apkopojums pieejams vietnē index.erda.work. Šī ir pirmā MI gatavības indeksa versija, kas veltīta Latvijas uzņēmumiem. Jau septembrī “ERDA” plāno indeksu paplašināt, iekļaujot arī Lietuvas un Igaunijas uzņēmumus, tādējādi izveidojot pirmo pilna mēroga Baltijas MI gatavības indeksu. Indeksa izstrādes tehniskais partneris ir "Nuoxera".
"Šis indekss nav domāts, lai kādu slavētu vai kritizētu. Tas ir domāts, lai Latvijas uzņēmumi paskatās uz sevi un saprastu, kur tie atrodas. Tikpat svarīgi ir signāls darba ņēmējiem, ka MI prasmes ir un būs jāapgūst," norāda Zane Čulkstēna.